Ilias Fifa: una historia emotiva con entreacto infeliz

Madrid, 10 jul (EFE).- Once años después de penetrar en territorio español en los bajos de un camión procedente de su Tánger natal, el atleta Ilias Fifa ha pasado en apenas un año de proclamarse en Amsterdam campeón de Europa de 5.000 metros a ser detenido en una operación policial contra el dopaje.

La Policía Nacional le ha detenido esta mañana en su domicilio de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) en el marco de una investigación ordenada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Mataró.

Cuando el 10 de julio de 2016 ganó en Amsterdam la medalla de oro en la final de 5.000, batiendo en un cerrado esprint a otro español de origen marroquí (Adel Mechaal), la figura de Ilias Fifa fue expuesta como ejemplo de superación, de tránsito feliz entre la miseria y la gloria deportiva.

Después de su victoria tuvo un recuero emotivo para su familia marroquí. "Mi familia está lejos, en Marruecos, algunos en Barcelona. Mi madre lo estaba viendo por la tele. Regalo esta medalla a mis compañeros de entrenamiento, a mi entrenador, a la Federación Española, al FC Barcelona y a mi familia", dijo.

Ilias Fifa, de 28 años, ha seguido en España una trayectoria ascendente bajo los cuidados técnicos de Rafa Caro.

Con la nacionalidad española desde julio del 2015, Fifa no atendió en su momento la llamada de la Federación de Marruecos y se decantó por representar a España. "No me jugué la vida viniendo aquí para nada. Yo me siento español", declaró entonces.

A su llegada a la península ingresó en un centro de menores de Santa Perpetua de Mogoda, después en otros centros de inmigrantes antes de vivir en un piso tutelado por la Generalitat de Cataluña.