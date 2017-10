Gobierno carga contra Podemos por querer que España sea la que desea Iglesias

Madrid, 25 oct (EFE).- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha criticado que Podemos pretenda "sustituir la Constitución" por la "carta-argumentario" de Pablo Iglesias a sus bases: "Dice Iglesias que España será plurinacional o no será, osea, que será la España que quiere Iglesias o no habrá España", ha dicho.

"Para el Gobierno España será y es lo que quieren los españoles, lo que quiera Iglesias, también, pero no sólo lo que quiera Iglesias", ha afirmado la número dos del Ejecutivo respondiendo al diputado de Unidos Podemos Txema Guijarro en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

Guijarro le ha preguntado "en qué medida está el Gobierno dispuesto a reformar la Constitución" y ha acusado al Ejecutivo de pretender solucionar la crisis catalana "a martillazos" y de estar "a punto de tomar por asalto Barcelona".

Sáenz de Santamaría le ha reprochado después que Unidos Podemos tenga "un proyecto absolutamente corrosivo de todas las instituciones del Estado al servicio de su ideología" y ha asegurado no entender el proyecto territorial que tienen para España: "Me pasa como a muchos compañeros de su grupo, que no lo entienden", ha enfatizado.

Lo que pretende Podemos, según la vicepresidenta, es sustituir la Constitución por la carta que el líder de Podemos envió el pasado lunes a sus inscritos para explicar su posición sobre Cataluña.

"La epístola de don Pablo a sus conmilitones, donde lo que hace es agredir a todas las instituciones del Estado, no salva a ninguna, salvo a una, al president de la Generalitat y su proceso secesionista", ha subrayado la vicepresidenta.

Asimismo, ha emplazado al diputado de Unidos Podemos a aclarar si su formación defiende la soberanía popular, si piensa que todos los españoles son iguales y todos tienen derecho a decidir sobre nuestro país o sólo "unos pocos", si puede concretar "cuántas naciones hay" en "esa España plurinacional", qué diferencia hay entre ser nación y no serlo, o si serían naciones con Estado o sin Estado.

Temas que, según la vicepresidenta, no son "menores" a la hora de abordar una reforma de la Constitución que dependerá, ha reconocido, del consenso que sean capaces de construir las fuerzas políticas.

Guijarro, por su parte, ha aprovechado también la sesión de control para dirigirse, no sólo al Gobierno, sino también al PSOE, partido a quien aconseja sospechar de las intenciones del Ejecutivo.

Según el diputado de Podemos, el Gobierno ha "prometido" "destapar el tarro de las esencias para hacer tragar al PSOE con esta indigesta píldora".

"Estamos al borde de una intervención manu militare de las instituciones políticas catalanas y ustedes se avienen ahora a salir del inmovilismo" para "salir con una reforma de la Constitución", ha replicado tras emplazar a los socialistas a dudar de los planes del Gobierno.

"Este país no necesita un estado de excepción, necesita más diálogo, más urnas, más pueblo", ha concluido Guijarro pidiendo a la vicepresidenta que escuchen el "clamor de la ciudadanía".