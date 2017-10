Fotógrafa siria Carole Alfarah muestra el resultado de la guerra

Sevilla, 25 oct (EFE).- La fotógrafa siria Carole Alfarah (Damasco, Siria, 1981) muestra "el resultado de la guerra" en la exposición "Wa Habibi (Oh, mi amor)" que desde mañana podrá verse en la Fundación de las Tres Culturas, en Sevilla, una selección de fotografías tomadas en su país entre 2012 y 2015.

"Es una exposición artística, hecha para que la gente no se olvide de que la guerra en Siria no ha terminado, y para que tengan presente que no es normal que haya guerra en Siria y que la guerra en Siria no es algo natural", ha dicho a Efe la fotógrafa ante el temor de que la opinión pública se acostumbre a las noticias que proceden de su país.

Las fotografías de Alfarah "no hablan del acto de la guerra, sino del resultados, y de las gentes marginadas a causa de la guerra", de ahí que no se muestren armas ni actos bélicos, pero sí personas desoladas, abandonadas a su suerte y paisajes urbanos desolados, fantasmales, en los que se puede intuir que un día no muy lejano estuvieron llenos de vida.

Todas las imágenes de la exposición son en color, aunque se trata de un color tenue, como si la guerra, ha explicado la fotógrafa, también hubiera ido difuminando los colores de su país.

La exposición no identifica el lugar preciso en fueron tomadas las fotografías, ya que Alfarah visitó varias de las zonas asoladas por la guerra en los varios viajes que hizo a su país desde que tuvo que abandonarlo por la guerra en diciembre de 2012.

Las fotografías de esta exposición no muestran a los combatientes ni los exiliados, ni las armas ni los campos de batalla, sino a las personas y los colectivos silenciados y marginados -"He visto cadáveres y cuerpos quemados, pero no los he fotografiado por dignidad", ha explicado-.

La familia de la fotógrafa vive en Barcelona -ella se instaló hace dos años en Madrid- y la situación de conflicto en Cataluña, ha señalado, le ha devuelto "la sensación de inestabilidad".