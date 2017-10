Esteban cree que la "épica" de la DUI "pone demasiadas cosas en juego"

San Sebastián, 25 oct (EFE).- El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha apelado hoy a los dirigentes catalanes a adoptar decisiones "inteligentemente sabiendo lo que es mejor para lo que dicen defender", y ha advertido de que la "épica" de declarar la independencia es "llamativa" pero "pone demasiadas cosas en juego".

En una entrevista en Onda Vasca, Esteban ha avisado de que declarar unilateralmente la independencia "para darse el gusto" y "a los dos minutos darse cuenta de que nadie la reconoce" puede acarrear que las instituciones catalanas "sean anuladas".

"Hay que saber en que terreno se está y parece que se ponen demasiadas cosas en riesgo", ha afirmado.

Esteban ha considerado que "ya no hay más margen para otras maniobras diferentes" y "el dilema ha quedado en que se aplique el 155 o no, un 155 absolutamente amplio y extensivo" que, a su juicio, "se carga el Estado de derecho y no respeta ni siquiera las reglas constitucionales".

El líder jeltzale ha subrayado que la "mejor solución" es ir a unas elecciones "sin miedo y confiando en que la sociedad catalana va a apoyar" ya que "muy probablemente" esto acabará con unos comicios convocadas por la Generalitat "con unas instituciones no intervenidas en las que los partidos independentistas pueden hacer su campaña".

Ha señalado que el PSOE "quiere estar en misa y repicando" porque es "difícil" proponer una comisión sobre el modelo territorial y autorizar el 155.

Respecto a las relaciones entre PNV y PP, ha reconocido que "hay que mantenerlas" aunque "es muy complicado convertirlas en acuerdos inmediatos" en esta situación.

En este sentido ha remarcado que el PP tiene "compromisos que debe cumplir", algunos de carácter político como el presupuestario pero "otros firmados ya entre gobiernos que según el ordenamiento jurídico" deben cumplirse.