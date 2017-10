El español Pedro Martínez Losa deja el Arsenal Women después de tres años

Londres, 25 oct (EFE).- El técnico español Pedro Martínez Losa ha dejado este miércoles el banquillo del Arsenal Women después de tres años en el club.

Martínez Losa, de 41 años, llegó al conjunto del norte de Londres en septiembre de 2014, y en sus tres campañas al mando conquistó la Women's FA Cup (Copa de Inglaterra) y la WSL Cup (Copa de la Liga).

"Estamos muy agradecidos por el duro trabajo realizado por Pedro durante estas últimas tres temporadas. Nos ha guiado durante un periodo de cambio y nos ha ayudado a sentar las bases del éxito futuro", aseguró Ivan Gazidis, director ejecutivo del Arsenal, a través de un comunicado.

"Pedro representó siempre el club con los mismos valores que defendemos aquí en el Arsenal y le deseamos la mejor de las suertes en el futuro", prosiguió el directivo.

Bajo la guía de Martínez Losa, el Arsenal Women finalizó la liga inglesa (Women's Super League) en tercera posición en las tres últimas campañas, por detrás de Chelsea y Manchester City. Esta campaña, después de tres jornadas disputadas, el equipo 'Gunner', el más laureado del balompié británico, ha sumado cuatro puntos.

"Ha sido un viaje de tres años increíble. Me gustaría expresar mi gratitud, respeto y admiración con todas las jugadoras del primer equipo y de las categorías inferiores con las que tuve la suerte de trabajar durante mi tiempo en el club", declaró el técnico, en una carta abierta publicada en su cuenta de Twitter.

"Tuve también el privilegio de trabajar con un grupo de personas maravilloso entre el cuerpo técnico y todos los empleados del club. No me puedo olvidar de los aficionados, que me hicieron sentir como en casa desde el primer día y que no han dejado de apoyarme. Entre todos hemos conseguido llevar al club a otro nivel en términos de profesionalismo. Nuestros éxitos en la FA Cup y en la WSL Cup los llevaré conmigo siempre", añadió el español.

Ismael García, ayudante de Martínez Losa hasta ahora, será el encargado de tomar las riendas del equipo en el próximo partido de liga contra el Everton como técnico interino, aunque el club ha manifestado que "espera" fichar un entrenador a tiempo completo "en el futuro cercano".