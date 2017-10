Educación estudia más denuncias de adoctrinamiento y pide reforzar Inspección

Madrid, 25 oct (EFE).- El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha anunciado hoy que su departamento estudia nuevas denuncias sobre adoctrinamiento en centros educativos de Cataluña, que podrían llevar a un tercer requerimiento, y ha propuesto reforzar la capacidad de la Alta Inspección en el pacto educativo.

Lo ha expresado durante su asistencia, a petición propia, a la Subcomisión del Congreso para un Pacto de Estado Social y Político por la Educación, que con la intervención del ministro da por finalizadas las más de 80 comparecencias de expertos que se han escuchado durante los últimos nueve meses.

Además de las denuncias que han llevado a Educación a dirigirse a la Consejería de Educación catalana el 29 de septiembre y el 6 de octubre, Méndez de Vigo ha dicho que tiene "otra lista de denuncias" que ha recibido que hay que "investigar, ver qué hay de realidad en ellos y tomar las decisiones oportunas".

"En el caso en que las respuestas de la consejera de Educación no me resulten satisfactorias o a los servicios de la Alta Inspección, haremos un requerimiento" y en último caso se acudirá a los tribunales.

En este sentido, ha solicitado una "reflexión" sobre la Alta Inspección, pensar "cómo articular una mayor capacidad" para la misma.

"Mi impresión es que la Alta Inspección tiene poca capacidad de reacción inmediata y depende de la buena voluntad y disponibilidad de las comunidades", ha dicho el ministro.

El ministro ha recordado asimismo que las facultades de la inspección corresponden a las comunidades y que la Alta Inspección es "subsidiaria" de las mismas, por lo que ha comentado su deseo de que deje de ser "subsidiaria y sea más accesible en primera instancia".

Por otro lado, Méndez de Vigo se ha comprometido a que el Pacto Social y Político por la Educación recoja un acuerdo presupuestario para el sistema educativo.

Además, ha defendido llegar a unos "acuerdos nucleares", entre ellos, sobre la libertad de elección de centro de los alumnos y familias, la igualdad de oportunidades y un estatuto docente.

Ha comentado que no se debe cambiar la distribución competencial de la educación pues, aunque que hay comunidades con mejores resultados académicos que otras, cree que el problema no reside en una mayor o menor competencia sino en cómo se ejerce la misma.

Desde el PNV, Joseba Agirretxea ha avanzado que no apoyarán un pacto que no deje trabajar a las comunidades como hasta ahora y ha defendido el plurilingüismo señalando que parece que algunos quieren una garantía por ley "del derecho a no estudiar una lengua", lo que es "pobre intelectualmente".

Joan Òloriz (ERC) ha comentado que en la Subcomisión se ha visto que "en el Estado español ha habido gente que ha trabajado muy bien por la educación", pero ha considerado que la construcción de este pacto "aún no ha nacido, no está hecha".

Òloriz también ha destacado que si se aplica en Cataluña el artículo 155 no augura "la tranquilidad suficiente para el pacto educativo".

Marta Martín (Ciudadanos) ha pedido a Educación que dé a conocer las iniciativas legislativas que vaya a desarrollar en los siguientes meses para ver si afectan al pacto en el que trabaja la Subcomisión.

Desde Unidos Podemos, Javier Sánchez ha afirmado que la lista de buenas intenciones de Méndez de Vigo "no se corresponde" con su política educativa.

También por Unidos Podemos, Joan Mena ha dicho que el Gobierno con el artículo 155 no tiene legitimidad para un pacto educativo.

Luz Martínez Seijo (PSOE) ha pedido un acuerdo de financiación y ha defendido un currículo moderno, potenciar la formación de los docentes, trabajar en el clima de convivencia de los centros y en reflexionar sobre el coste social que supone el abandono educativo temprano.

Sandra Moneo (PP) ha comentado que "la relación entre el Estado y las autonomías ha sido dinamitada en una comunidad, hay quien no ha cumplido la ley y no ha sido este Gobierno"; y ha asegurado que ahora más que nunca el acuerdo educativo es "imprescindible".

Finalizadas las comparecencias, la Subcomisión debe iniciar el procedimiento y método de trabajo para redactar el documento para el Pacto, que debe estar redactado en enero.