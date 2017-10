ACS defiende su buena relación con La Caixa y que su opa es "competitiva"

(Sustituye, en el titular y el primer párrafo, Caixabank por La Caixa en la noticia transmitida con la clave ET3180)

A la pregunta de si ACS cuenta con margen para mejorar su oferta, Fernández Verdes ha señalo que, llegado el caso, analizará la situación y verá qué es lo que conviene hacer.

"Esto no ha hecho nada más que empezar", ha dicho el también presidente del Comité Ejecutivo de Hochtief, quien ha asegurado que no tendrá en cuenta ningún comentario que no venga sustentado en una propuesta formal.

"Estoy convencido de que nuestra oferta es muy competitiva. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Que haya margen es un tema que ni tan siquiera me planteo", ha insistido el ejecutivo.

Por otra parte, ha restado importancia al apoyo expresado por Criteria, brazo inversor de la Fundación Bancaria La Caixa y accionista mayoritario de Abertis (22,25 %), al proyecto industrial presentado por Atlantia.

Ha recordado que la ley de opa obliga a los consejos de accionistas a emitir su opinión sobre las ofertas que se presentan y y ha subrayado que si todavía no lo ha hecho sobre la de ACS es porque aún no ha sido aprobada por el supervisor bursátil.

"Nosotros fundamos Abertis con La Caixa y hemos estado ocho años sentados juntos en el consejo de administración. Nuestra relación con La Caixa es inmejorable y yo estaría encantado con que pudiera estar en este proyecto", ha añadido al respecto.

Por otra parte, ha asegurado que la operación surgió de la ambición de ACS de generar valor y no por sugerencia de nadie, en alusión a las informaciones que apuntaban a que la compañía se había lanzado a por Abertis a petición del Gobierno y para frenar la opa de Atlantia.

"La operación fue por mi voluntad. Cuando reflexionamos en cómo generar valor de manera sostenida se nos vino a la memoria la fundación de Abertis y nuestra propia historia, no hubo ninguna sugerencia ni petición, eso es todo novela, la realidad es la que estoy contando", ha aseverado.

Por otra parte, ha asegurado que Hochtief pedirá toda las autorizaciones necesarias, incluidas las de Gobierno de España, que considera que la compra de Abertis tiene que recibir su visto bueno al afectar a compañías estratégicas, como la empresa de satélites Hispasat.

Desde el punto de vista industrial, ha asegurado, se trata de un proyecto que da a las dos partes una mejora "importantísima". "No es un proyecto del que se beneficia una parte y del que otra sufra, en el que una da y la otra toma. Las dos partes aportan de manera significativa".

Ha destacado la "complementariedad absoluta" de ambas compañías, y ha subrayado que la idea de unirlas surgió del interés de ACS por retornar al negocio concesional para, principalmente, participar en proyectos de PPP -asociaciones público privadas- para la financiación, construcción y explotación de infraestructuras.

"El balance de una empresa constructora tiene ciertas limitaciones a la hora de lograr financiación" para este tipo de proyectos, ha explicado Fernández Verdes, quien ha subrayado que juntas, Hochtief y Abertis, podrían competir con ventaja para ganar proyectos que tiene identificados y valorados en 200.000 millones de euros.