Dastis ve "una mala idea" la decisión de Puigdemont de no ir al Senado

Madrid, 25 oct (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, ha considerado hoy "una mala idea" la decisión del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de renunciar a acudir al Senado para exponer su postura sobre el desafío independentista.

Dastis, en declaraciones a los periodistas, ha criticado la postura de Puigdemont antes de pronunciar una conferencia en la Universidad San Pablo CEU de Madrid.

"Me parece una mala idea. Hemos estado siempre ofreciendo diálogo donde está la legitimidad popular y el que no venga me parece una mala idea", ha lamentado el ministro de Exteriores.

Puigdemont ha renunciado a ir al Senado al entender que el Gobierno de Mariano Rajoy ya tiene decidido, pase lo que pase, aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña para frenar el proceso independentista.