Ayestarán: "Salimos en primera curva peligrosa, pero el coche va a despegar"

A Coruña, 25 oct (EFE).- El entrenador de la UD Las Palmas, Pako Ayestarán, ha comparado su equipo con un coche de carreras en la previa de la eliminatoria de Copa del Rey ante el Deportivo y ha afirmado que aunque se está saliendo en "la primera curva peligrosa", como ante el Villarreal el pasado fin de semana (4-0), está convencido de que "va a despegar".

"Después de una derrota como esa y varias continuadas, el día del partido es jorobado y luego se va animando, volvemos al trabajo y nos concentramos en lo siguiente. Poniendo un símil, es como un coche de carreras que no funciona de la forma correcta. Estamos aquí para detectar las situaciones que está atravesando el equipo y ponerle solución", dijo en una conferencia de prensa.

"Nosotros hemos tenido buenos momentos de juego como el primer tiempo en el Camp Nou, 20-25 minutos ante el Celta y el primer tiempo del partido ante el Villarreal, pero ante la primera curva peligrosa nos salimos, así que sabemos que no es suficiente, tenemos que seguir mejorando, pero estamos convencidos de que el coche va a despegar", añadió.

El técnico, que atendió a los periodistas en la ciudad deportiva de Abegondo, donde el equipo insular se entrenó para preparar el partido con el Deportivo, expresó su confianza en que el choque de Copa sirva de "punto de inflexión" para Las Palmas, que en LaLiga Santander está en posiciones de descenso.

"La idea que tenemos es sacar la mejor alineación para afrontar este partido y sacar un buen resultado. No tengo en cuenta los jugadores que han jugado o no sino los que mañana nos pueden dar mejor nivel", señaló en referencia al equipo que puede poner en liza ante el Deportivo.

Enfrente tendrá a un rival que ha cambiado de técnico, con el ascenso de Cristóbal Parralo al primer equipo en detrimento de Pepe Mel, una circunstancia que no altera sus planes.

"No es ni positivo ni negativo para nosotros, es una circunstancia que no está en nuestras manos, que no podemos controlar y la incidencia de los entrenadores en corto tiempo es poca. Ante el Girona vi un Deportivo muy vivo, estuvo en el partido los 90 minutos, perdió, pero pudo ganar. Veo un equipo vivo y espero un partido difícil", auguró.

Ayestarán afirmó que las destituciones son "fruto del resultadismo, de las urgencias que hay y de la falta de convicción en las decisiones que se toman".

"Si fuésemos justos, además del resultado, habría que analizar el juego del equipo, la convicción de los jugadores en lo que se está haciendo, las dinámicas del entrenamiento. Es una pena pero pocas veces se hace", comentó el técnico, quien matizó, no obstante, que es "difícil" valorar la destitución de Mel "cuando no tienes toda la información".

"Quiero pensar que la decisión se ha tomado barajando todos esos parámetros. Desde la lejanía, viendo el Dépor-Girona, no he visto un Dépor que no quisiese competir, que no tuviese juego", advirtió el técnico, que ha destacado el potencial del conjunto coruñés.

"Tiene un buen bloque, jugadores atrás con buena salida de balón, equilibrio en el centro del campo y arriba jugadores como Adrián, Andone, Lucas o Cartabia que tienen un rol importante en el equipo. Tiene argumentos", advirtió.

En la rueda de prensa también señaló que Sergi Samper está recuperado de una lesión muscular y "ya es uno más" en sus planes y no dio pistas: "Si en otros partidos viajas con 18 y tienes muchas opciones, imagínate en este caso que he viajado con 25. Vamos a intentar decidir bien y acertar", sentenció.