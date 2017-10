Andalucía cree crisis Cataluña podría afectar al turismo de mercados lejanos

Málaga, 25 oct (EFECOM).- El consejero andaluz de Turismo, Francisco Javier Fernández, cree que la situación política de Cataluña podría afectar a la marca turística de España en los mercados lejanos, donde "no tienen tan claro cuál es la división de las comunidades autónomas".

El turismo es "un sector que es muy sensible a cualquier tipo de distorsiones o problemas que se den en los territorios", por lo que al final "Cataluña es España y es un problema que distorsiona", ha manifestado a Efe.

"Mientras más alejes el mercado, más afecta a todos los destinos que puede haber dentro de España", ha sostenido el titular de Turismo, quien ha argumentado que "directamente sí va a afectar a Cataluña" esta situación, pues el turismo "huye" de cualquier tipo de problema.

Cuestionado por si el impacto negativo que tiene el conflicto en la imagen de España puede afectar a las cifras turísticas en Andalucía, el consejero ha opinado que "todo depende de si esto se restringe a un periodo de tiempo corto o afecta a más tiempo".

Ha precisado que si se produce una afección al turismo, será en los mercados lejanos, "donde las fronteras no son tan claras o las comunidades no son tan definidas", y que en todo caso afectará "no a Andalucía directamente sino a la marca turística de España".

En cuanto a los contactos con empresas que han decidido cambiar de sede por el conflicto en Cataluña, el consejero ha dicho que la Junta no quiere "interferir en ningún momento en esas decisiones empresariales" de cambiar su domicilio fiscal o social.