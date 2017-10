Africlowns, payasos holandeses para levantar risas en suburbios de Sudáfrica

Johannesburgo, 25 oct (EFE).- Una vez cada año y medio Bluf, Pluum y Puk, tres payasos holandeses también conocidos como Jans Koopmans, Willem Hans Elbrecht y Peter Vrinds, hacen sus maletas con narices rojas, flotadores y pañuelos de colores y vuelan a Sudáfrica para actuar ante de niños que nunca antes vieron un payaso.

Los tres forman la organización sin ánimo de lucro Africlowns, fundada hace 16 años en los Países Bajos por Elbrecht, y esta semana realizaron su novena visita a Johannesburgo, con parada en escuelas de algunos de los barrios más desfavorecidos de la ciudad.

"Siempre se puede actuar en hospitales y cosas así, pero en África hay tantos niños que necesitan algo extra... ¿por qué no actuar aquí?", contó a Efe Elbrecht, aún con la respiración entrecortada tras finalizar la primera actuación de este viaje ante unos 400 niños de entre 4 y 12 años de una escuela comunitaria católica del suburbio de Yeoville (sureste de Johannesburgo).

"Al principio pensaba 'no traigo comida' o 'no les construyo una casa', pero a gente que no tiene nada le damos buenos recuerdos. Tienen muchos problemas pero así pueden ser niños de nuevo. Es su derecho poder divertirse", consideró.

Las funciones empiezan con los niños sentados en silencio, vigilados por sus profesores, pero sus caras se iluminan cuando oyen de fondo la música del clarinete de Vrinds, antes incluso de que los payasos entren al auditorio.

La expectación se transforma en carcajada cuando Koopmans -o mejor dicho Bluf- se atasca en la puerta porque va enfundada en un flotador gigante con forma de flamenco rosa.

De ahí al final de la actuación los profesores se van dando por vencidos poco a poco ante la tarea de mantener sentados a los niños, que aplauden, cantan y ríen sin parar.

Vestidos con sus uniformes escolares y aún con la sonrisa en la cara, varios de ellos explicaron a Efe que era la primera vez que veían una actuación de payasos en directo.

"A los niños les encantan. Es tan bueno para ellos tener algo así, nuevo...", dijo a Efe Martha Mente, directora de la escuela, que cuenta con alumnos de múltiples países africanos, desde Angola a Zimbabue pasando por el Congo.

Las infraestructuras y los edificios del área de Yeoville eran "buenas", relató la directora, pero la inmigración masiva a Johannesburgo de las últimas décadas provocó que los apartamentos que antes ocupaba una sola familia ahora estén habitados por "cuatro o cinco".

"Hay gente que vive hasta en balcones", continuó Mente. "La escuela es el espacio seguro de los niños porque en sus casas están peor".

Además de Yeoville, los Africlowns completaron esta visita con actuaciones en escuelas del antiguo gueto negro de Soweto (suroeste de Johannesburgo) y en un hospital infantil, entre otros.

Profesor a tiempo completo al igual que Koopmans, Elbrecht usa para estos viajes sus períodos de vacaciones. Vrinds, por su parte, trabaja habitualmente con personas discapacitadas.

"Me gusta decir que esto recarga mis energías. Das un poquito y recibes mucho de los niños. A veces es un trabajo duro pero es muy bonito", precisó el fundador de Africlowns.

La organización se sostiene principalmente con pequeñas donaciones, muchas de ellas del círculo de personas cercano a los tres payasos.

"No necesitamos mucho dinero, solo para el vuelo y la estancia aquí", expresó.

Aunque su intención inicial era llevar a los Africlowns a diferentes países del continente, Sudáfrica se ha quedado con todas sus actuaciones hasta ahora.

"La primera vez que vine me dejé el corazón un poco aquí", reconoció Elbrecht.

"El país es bonito pero también difícil, y es donde hice mis primeros contactos. Y llegas a una ciudad como Johannesburgo, donde hay tantos lugares donde ir", prosiguió.

Por el momento, mantienen sus esfuerzos en Sudáfrica, en sitios que "ni salen en internet" y que realmente necesitan payasos para recordar a los niños su derecho a divertirse.