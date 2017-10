Víctor Sánchez: "No es justo que se critique al equipo"

Sant Adrià de Besòs , 24 oct .- El mediocentro del españolista Víctor Sánchez ha asegurado después del entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Sant Adrià que a raíz del empate de ayer en Anoeta "no es justo que se critique al equipo, porque la Real Sociedad es un gran rival".

El futbolista ha reconocido que el empate "fue justo", y entiende que su equipo hizo una primera parte "buena y lo que buscábamos, robar bastante alto y ponernos por delante. Aguantamos bien, pero en la segunda nos costó mas y nos metieron atrás. Nos faltó acercarnos más en la fase final, pero iremos mejorando".

Víctor Sánchez ha afirmado que el Espanyol tiene una deuda pendiente con los rivales grandes de la competición: "Necesitamos empezar a ganar a estos equipos, tanto fuera como en casa. Hace falta dar ese pasito mas. Ya competimos frente a ellos, pero nos falta el puntito de ganar y demostrar que podemos pelar de tú a tú".

Por otra parte, otra de las asignaturas a solventar del cuadro blanquiazul es el rendimiento fuera de casa. "Teníamos un calendario muy difícil, las cinco primeras salidas eran complicadas. El año pasado se sumó un punto y hemos mejorado esto en esta temporada. También hemos mejorado a nivel de sensaciones", ha analizado.

A nivel personal, Víctor Sánchez ha explicado que está totalmente recuperado de su lesión en el gemelo. "No tengo miedo ni me guardo nada. Intento medirme un poco en esfuerzos más largos, pero siempre he sido intenso, es mi forma de jugar", ha dicho. "Aguanté bien y sin problemas, estoy contento", ha apostillado.

El futbolista, finalmente, ha valorado la eliminatoria de la Copa del Rey frente al Tenerife: "Más que olvidar lo del año pasado tenemos que acordarnos bien de lo que pasó. No puede volver a ocurrir. Debemos sacar un gran resultado y cerrarlo en casa. Es una competición que a todos nos gusta y ojalá la podamos disfrutar".