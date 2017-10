Varane: "Zidane me incita a asumir riesgos y potencia mis cualidades"

Madrid, 24 oct (EFE).- El central francés del Real Madrid Raphael Varane aseguró que el técnico del conjunto blanco Zinedine Zidane le "incita" a que asuma "más riesgos" y "potencia" sus cualidades.

"Cuando habla todo el mundo le escucha, todos los jugadores tienen ganas de aprender de él, porque si ganaba como jugador y gana como entrenador tiene que ser por algo. Todas las leyendas del club te transmiten algo positivo, fuerza, tranquilidad. No son solamente jugadores, sino hombres a los que respetas", añadió Varane en una entrevista con la revista GQ.

Cuando fichó por el equipo madridista, Zidane, le advirtió de que se trataba de un club donde "los objetivos son más elevados", algo que, sin duda, le ayudó a evolucionar en su juego.

"Hubo un momento en mi carrera en el que me di cuenta de que no estaba jugando muy bien porque pensaba demasiado. Así que me dije: 'Ya está bien de pensar'. Y ahora guardo un mejor equilibrio entre prensar para estar concentrado y bien colocado e intervenir", subrayó.

"Cuando llegué, mi meta era mejorar, progresar como jugador y como persona. Nunca me he puesto límites, me encantan los desafíos. Me gusta forzar para dar lo mejor de mí cuando las cosas se ponen difíciles, cuando hay que salir de la zona de confort", resaltó el defensa.

Varane también habló sobre el "buen clima" que hay en el vestuario blanco. "La competencia es muy sana, todos nos ayudamos y sabemos que si ganamos es porque somos una piña. Lo damos todo por el compañero, nos hacemos favores unos a otros. La relación es perfecta", dijo.

El defensa galo repasó la actualidad de Francia de cara al Mundial de Rusia del próximo año. "Nuestra selección todavía es joven pero tenemos jugadores en los mejores equipos de Europa, tenemos una gran experiencia al máximo nivel", apuntó.

"Tenemos un equipo joven con mucho talento y sabemos que hay mucha calidad, así que todo es posible. Pero primero hay que clasificarse", finalizó.