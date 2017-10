Unzué: "La racha del Eibar lo hace quizás más temible"

Vigo, 24 oct (EFE).- El entrenador del Celta de Vigo, Juan Carlos Unzué, auguró, en la víspera de que su equipo inicie su andadura en la Copa del Rey con la visita al Eibar en la ida de los dieciseisavos, una eliminatoria "difícil" ante un rival del que no se fía pese a haber encadenado cinco jornadas sin ganar en la Liga Santander.

"Es un equipo agresivo, que presiona alto, que juega corto, que añade mucha gente a su ataque y que tiene una gran solidaridad... Es verdad que vienen de una racha de resultados que no es tan positiva pero quizás eso les hace más temibles", declaró en rueda de prensa.

El técnico navarro no cree que el partido sea "muy diferente" al que ambos disputaron hace un mes en Liga, y que acabó con victoria celeste por 0-4, pese a que el Eibar desde entonces ha cambiado su habitual sistema de juego.

"Espero que el resultado no difiera demasiado", bromeó Unzué, ante de profundizar en el análisis de su rival: "Después de perder en Villarreal ha cambiado el sistema que venía utilizando Mendilibar. No sé si mañana va a jugar con un 5-3-2 o volverá al 4-4-2, pero más allá de eso, creo que su idea de juego no varía demasiado".

Adelantó que realizará rotaciones en su once porque quiere tener a toda la plantilla "enchufada", aunque, como suele ser habitual en él, no dio ninguna pista sobre qué jugadores actuarán de inicio.

"Tendrán su oportunidad algunos jugadores que han tenido menos minutos en Liga. Es muy importante tener a toda la plantilla enchufada, involucrada en el proyecto común porque a lo largo del año hay muchos partidos y necesito de todos", manifestó.

Finalmente, Unzué elogió la decisión del Eibar de donar la recaudación de este partido a las víctimas de los incendios que sufrió Galicia este mes: "Es una de esas noticias que debería de tener más repercusión, que la gente vea que hay instituciones que no son egoístas y se preocupa por gente cercana a su rival. Me parece un detalle fantástico".