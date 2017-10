Tusk confía en un acuerdo en junio para ayudar a España con la inmigración

Estrasburgo , 24 oct .- El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, confió hoy en un acuerdo de la Unión Europea (UE) el próximo junio para ayudar a España y otros países con fronteras exteriores a responder a la llegada de flujos migratorios a sus territorios.

Durante su intervención en el pleno de la Eurocámara en Estrasburgo (Francia), en el debate para analizar reciente cumbre europea del 19 y 20 de octubre, Tusk hizo hincapié en la necesidad de preservar "la unidad" de los países, para afrontar los retos futuros, empezando por la salida del Reino Unido de la UE.

En ese contexto, explicó que ve "una oportunidad real de un acuerdo completo" el próximo junio en la Unión para dar "un apoyo decisivo" a los países "en la primera línea" en la recepción de inmigrantes, es decir, Italia, Grecia, España y Bulgaria.

También cree que habrá consenso en la protección de las fronteras externas, la estrategia de la UE hacia África y el apoyo a las organizaciones internacionales que ayudan a refugiados e inmigrantes, o en la gestión europea sobre los retornos y la política de readmisión.

Sobre la reforma del asilo común, el presidente del Consejo Europeo, institución que representa a los países de la UE, explicó que cree que en junio se puede alcanzar un pacto sobre "la mayoría de los elementos" de ese sistema.

"Si somos de verdad efectivos en estos asuntos, estaremos cerca de una solución duradera en la crisis migratoria", dijo Tusk ante los eurodiputados.

Sin embargo, Tusk se mostró menos optimista en la cuestión de las cuotas de demandantes de asilo que se encuentran en Grecia e Italia y que los Estados miembros se comprometieron a acoger en sus territorios tras la crisis migratoria de 2015.

"En la cuestión de la reubicación, o precisamente las cuotas obligatorias (...) el consenso es hoy en día tan poco probable como lo era hace muchos meses", admitió.

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, indicó que su intención es "construir en lo que nos conecta, no en lo que divide" y que ello no quiere decir que no se deban afrontar "con valentía" los asuntos que dividen o pueden dividir, "para poder encontrar soluciones comunes".

En ese contexto, recordó que siempre ha defendido, en relación con la crisis migratoria, construir la respuesta de Europa en "aquello que nos conecta", que es "la protección de las fronteras externas" y que lo ha hecho sabiendo que "estas son también ideas que ponen a los países en un conflicto permanente".