Pianigiani: "Hemos competido hasta el final y estoy contento"

Madrid, 24 oct (EFE).- Simone Pianigiani, entrenador del AX Milán, calificó de "buen partido de baloncesto" el que disputaron este martes contra el Real Madrid en la Euroliga y puso en valor el "estupendo partido de Doncic" y el hecho de recuperarnos tras un parcial desolador del rival.

"No ha sido un partido negativo. Hemos jugado hasta el final, pero ha habido muchas lagunas en muchas situaciones, Doncic ha jugado de manera estupenda. Hemos resistido y ha sido un buen partido de baloncesto", dijo Pianigiani.

"Para llegar aquí y ganar necesitamos más. La cantidad de contraataques que nos hicieron, 17, son demasiados. El Madrid es el mejor equipo en Europa en esta faceta. También ha habido algunas faltas que nos han pitado, algunos tiros fáciles y algunas decisiones de los árbitros que no entiendo. Somos un equipo nuevo y no tenemos el estatus necesario en Europa", explicó.

"Me he echado las manos a la cabeza y me han pitado una técnica. Es demasiado, pero bueno", siguió.

Respecto a sus jugadores, el técnico se mostró satisfecho porque "los jugadores han reaccionado bien, porque que te rompan con un parcial de 20-0 y volverte a recuperar no es fácil".

"No es fácil parar a Doncic. Es un jugador especial con mucha confianza en todo lo que hace", finalizó Simone Pianigiani.