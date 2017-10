As Neves pide ayuda para resurgir de sus cenizas

As Neves , 24 oct .- El municipio pontevedrés de As Neves (apenas 4.000 habitantes) trata de recomponerse tras la ola de incendios que hace una semana arrasó el 90 % de su superficie y que dejó como herencia un paisaje desolado, además de la falta de servicios básicos, como el agua potable o las telecomunicaciones, que aún hoy padece.

"Perdimos el empleo y quemamos el futuro en un incendio que apenas duró 24 horas y que, sin embargo, nos va a comprometer durante mucho tiempo", ha afirmado en declaraciones a la prensa su alcalde, Xosé Manuel Rodríguez, quien ha pedido ayuda a las administraciones porque sin ella no se podrá reconstruir el pueblo.

El fuego que traspasó el río Miño desde Portugal calcinó en As Neves una treintena de viviendas, cuatro de ellas residencias habituales y causó daños en otras 126; quemó explotaciones ganaderas, agrícolas y vinícolas, animales domésticos, vehículos, maquinaria, empresas y parte del núcleo urbano.

La imagen que mejor ilustra los estragos de los incendios en As Neves es la del aserradero Maderas Vial, la industria que generaba mayor volumen de empleo en el municipio: 25 trabajos directos y unos 40 indirectos.

Hoy es un amasijo de hierros retorcidos y aún humeantes en el que, según ha recalcado una de las socias de la empresa, Delia Vidal, no ha quedado nada en pie.

Sin embargo, ha denunciado que el perito de la aseguradora de la empresa no considera que concurra la consideración de siniestro total.

El alcalde de As Neves hace hincapié en que el sector primario del municipio ha quedado "arrasado" porque "no hay madera que comercializar", mientras que las bodegas de la zona se han visto seriamente afectadas, al igual que las explotaciones ganaderas.

Rodríguez ha urgido la ayuda de la Xunta para regenerar el monte y evitar que futuras lluvias arrastren a los manantiales cenizas y otros restos de los incendios, lo que prolongaría la actual falta de suministro de agua potable y pondría en riesgo la pesca de la lamprea, de la que viven unas 90 familias.

Destaca la capacidad de un pueblo de 4.000 habitantes para organizarse y atender las urgencias personales, tanto en el reparto de agua envasada como en el suministro de forraje para animales, pero ha subrayado en que "con eso no llega".

De ahí que llame a la "mirada sensible e inteligente" de la Xunta y del Gobierno central para que "no abandonen a su gente a una suerte que no merece".

Rodríguez sigue sin haber recibido la llamada de nadie por parte de la administración central, si bien ha revelado que hoy le llegó una carta de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, para trasladarle su afecto a los vecinos y lamentar la situación.

Pero más allá de las palabras y de los gestos, el alcalde de As Neves ha reclamado respaldo y colaboración en el "plan de recuperación" que necesita acometer As Neves.

Un paso ya se ha dado, puesto que una empresa con sede en Las Rozas (Madrid) ha trasladado gratis a este municipio del sur de Pontevedra una unidad móvil con una cámara de 160 grados que en apenas dos días ha permitido registrar todas las zonas afectadas, lo que con métodos convencionales se tardarían "semanas o meses".

Así lo ha explicado Pablo Ruiz, de la empresa Geotronics, quien revela que se ofreció a ayudar de forma altruista por "vínculos de amistad" en As Neves.