El WSJ no ve "nada antidemocrático" en la actuación de Rajoy en Cataluña

Washington, 24 oct (EFE).- El diario The Wall Street Journal (WSJ) sostiene hoy en un editorial que la actuación del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ante el proceso secesionista catalán "no tiene nada de antidemocrático", al pedirle que sea "sensato, pero no tímido", al exigir que se cumpla la ley.

Rajoy "está intentando dar a todos los ciudadanos la protección de una Constitución nacional contra una minoría de demagogos", señala el periódico estadounidense.

"El mundo está patas arriba cuando un líder electo que exige hacer cumplir una Constitución democrática es acusado de montar un golpe de Estado", argumenta el rotativo al afirmar que eso es lo que ha ocurrido en Cataluña este mes.

Al igual que hizo en otro editorial a comienzos de mes, el WSJ insiste en el de hoy en que el referéndum secesionista del pasado 1 de octubre en Cataluña fue "un ardid publicitario disfrazado de elecciones" que, además, fue considerado "ilegal" por el Tribunal Constitucional español antes de su celebración.

Según el diario, ese referéndum fue "un intento de que imperara la ley de la calle".

El último paso dado por el Gobierno de Rajoy ante la crisis ha sido proponer medidas legales para cesar a todo el gabinete regional de Cataluña, así como limitar las competencias del Parlamento autonómico y convocar elecciones antes de seis meses ante la amenaza de secesión.

Esas medidas deben ser aprobadas por el Senado español este viernes y con ellas "Rajoy quiere proteger los derechos de la mayoría no independentista", de acuerdo con el WSJ.

"Se trata de un paso draconiano, pero Rajoy tiene pocas alternativas", afirma el diario, al recordar que el Gobierno catalán "abandonó su obligación de defender la Constitución española" con la "falsa" votación del 1 de octubre y que su presidente, Carles Puigdemont, "se ha negado incluso a decir si ha declarado la independencia".

El WSJ considera que Rajoy "tiene que poner fin a esta farsa por respeto a los catalanes leales", y alerta de que la "mayor amenaza" para España y toda Europa sería "establecer el precedente de permitir que votaciones falsas hagan trizas a países verdaderos".

Para concluir, el periódico señala que "unas nuevas elecciones ofrecen a los catalanes una forma de salir de esta crisis".

La crisis política en España por los planes independentistas de las autoridades regionales de Cataluña se ha agudizado en las últimas semanas, especialmente tras la celebración del referéndum secesionista del 1 de octubre, declarado ilegal por la Justicia.