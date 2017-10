Laso: "Hemos tenido un par de tirones buenos que nos han permitido ganar"

Madrid, 24 oct (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, declaró que "ha sido un partido complicado contra un equipo con mucha calidad individual" y que un "par de tirones buenos" les han permitido ganar.

"No hemos estado bien en defensa, ni individual ni colectivamente, en la primera parte. Hemos mejorado en la segunda y hemos conseguido un par de tirones buenos que nos ha permitido ganar", dijo Laso.

"Doncic ha manejado bastante bien el ritmo del partido, lo mismo que Facundo Campazzo. Ha podido rebotear, ha pasado bien el balón, el partido de Luka ha sido muy completo. Pero ha habido otros jugadores muy importantes en momentos claves, Jeff Taylor y Facu en defensa, los dos triples de Fabien (Causeur), la defensa de Dino (Radoncic) sobre Micov en el tercer cuarto. Luka por supuesto ha brillado en los números, pero ha sido trabajo de todo el equipo", resaltó el entrenador.

Respecto a la permanencia del esloveno la próxima temporada, Laso quiso ser optimista.

"Espero que sí, que esté aquí la próxima temporada. No tengo mucho más que decir", explicó.

El Zalgiris ganó en la pista del Barcelona y el jueves se enfrentará al Madrid en Kaunas.

"No me sorprende. En esta competición no me sorprende casi nada. Cada partido es difícil, muy difícil. El nivel de la Euroliga te obliga a jugar muy bien cada día. Que el Zalgiris haya ganado en Barcelona no me sorprende. Nos había dado muy buena impresión en este inicio. Y esto lo corrobora", finalizó Pablo Laso.