Jason Derulo ofrecerá en febrero sus dos primeros conciertos en España

Madrid, 24 oct (EFE).- La joven estrella estadounidense de la música pop y r&b Jason Derulo ofrecerá el próximo mes de febrero sus dos primeros conciertos en España, concretamente en las ciudades de Barcelona y Madrid, según ha anunciado hoy la promotora.

Las actuaciones tendrán lugar el día 26 en el Sant Jordi Club de la Ciudad Condal y un día después en el formato "Ring" del WiZink Center de la capital (conocido popularmente como Palacio de los Deportes).

Las entradas se podrán adquirir a partir de este viernes, a las 10.00 horas, a través de la web oficial de la promotora, Doctor Music, y de las empresas asociadas a ella, a un precio de 38 euros (gastos de distribución no incluidos).

Sus primeros espectáculos en suelo español llegarán después de una década de andadura artística en la que ha publicado cinco discos de estudio, de "Jason Derulo" (2010), cuando su habilidad como bailarín y cantante le granjeó comparaciones con Michael Jackson, hasta "Everything is 4" (2015).

A la espera de su nuevo álbum, titulado "777" y previsto inicialmente para este 2017, el artista promociona actualmente "If I'm Lucky", su tema más reciente.

Éxitos como "Ridin Solo", "In my head", "Talk dirty", "Wiggle" o "Want to want me", hasta ahora la pista más radiada en la historia del "Top 40", le han permitido amasar 50 millones de copias vendidas de sus sencillos y es, con 22 millones de oyentes mensuales, uno de los 40 artistas más reproducidos en Spotify en todo el mundo.