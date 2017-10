Condenado un policía nacional que se quedó un kilo de hachís decomisado

Girona, 24 oct (EFE).- La Audiencia de Girona ha condenado a dos años de cárcel y a pagar una multa de 4.000 euros a un agente del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) destinado en Portbou (Girona) que en diciembre de 2014 cogió un kilo de hachís que formaba parte de un decomiso de 5 kilos.

El fiscal solicitaba inicialmente para José Luis H. C., de 37 años, una pena de 4 años de cárcel -un año por el delito de malversación de caudales y efectos públicos y tres años y medio por el delito contra la salud pública por tráfico de drogas-, ambos con la atenuante de reparación del daño, porque devolvió la droga.

No obstante, a finales del pasado mes de septiembre el abogado del acusado presentó el informe de un forense del departamento de Justicia que aseguraba que el agente tenía, tres años atrás, en el momento en que robó la droga, "parcialmente afectadas sus capacidades volitivas", lo que ha hecho que se le aplicara otra atenuante de trastorno mental.

Se ha llegado a una conformidad en virtud de la presentación de este informe que mantiene que "el acusado presentaba un trastorno ansioso depresivo, así como adaptativo, que menguaba parcialmente sus capacidades facultades volitivas".

Las dos atenuantes, y que ha reconocido los hechos, han propiciado que se le rebajara en un grado la pena y ha habido conformidad en la petición hecha por fiscalía, que finalmente ha sido de dos años y una multa de 4.000 euros.

Al no tener antecedentes, haber reparado el daño y pagado la multa, no entrará en prisión porque la pena ha quedado suspendida 4 años condicionada a que no cometa ningún otro delito, ni de tráfico, pues si no debería cumplir los dos años.

El acusado, que estaba destinado como policía judicial en la comisaría de Portbou, reconoció que entre las 14.00 y las 15.00 horas del 20 de diciembre de 2014, como tenía acceso a las llaves de la habitación de depósito de los efectos decomisados, se aseguró de que no había nadie que le pudiera descubrir y aprovechó el cambio de turno y cogió la droga.

El paquete que se llevó pesaba 1.012 gramos netos, con un valor en el mercado de 1.336,94 euros, pero se olvidó de devolver la llave y por ello se abrió una investigación que acabó apuntando al acusado.

Una vez se le detuvo, se descubrió que en la cartera que contenía su placa insignia de policía, que se le había pedido que entregara, se halló una bolsita con un gramo de cocaína.

La sentencia, que ha sido dictada de viva voz por la presidenta de la sección tercera, es firme y se notificará a la Dirección General de la Policía para que siga su curso el expediente administrativo abierto al procesado, que estaba paralizado a la espera de la sentencia judicial.