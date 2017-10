Bordalás:"Nos han metido en el minuto de siempre, parece que estamos gafados"

Getafe , 24 oct .- José Bordalás, entrenador del Getafe, lamentó este martes, tras perder 0-1 ante el Alavés en la Copa del Rey, que su rival marcara el tanto de la victoria en el minuto 84, un hecho que su equipo ha vivido en varias ocasiones esta temporada.

El Barcelona, el Sevilla, el Deportivo y el Real Madrid derrotaron al Getafe entre los minutos 84 y 87 de los partidos que disputaron este curso. El técnico alicantino recordó esos goles y los puso al nivel del tanto del Alavés.

"Es la primera vez que nos marcan a balón parado y en el minuto de siempre, parece que estamos gafados. Ha sido un despiste muy grave. Han rematado completamente solos, una falta de atención muy grave que nos ha costado el partido", declaró.

Para Bordalás, la mala racha de resultados en el Coliseum Alfonso Pérez es muy "dura" para sus jugadores y recordó que su equipo disputó un gran primer tiempo que controló sin éxito.

"En el segundo el equipo bajó físicamente con jugadores que no habían disputado minutos. Sabíamos que podía llegar un gol y el esfuerzo de todo un partido se vuelve a ir en los minutos finales.

"Queda el partido de vuelta y no esto no está decidido ni mucho menos. No vamos a bajar los brazos. Hemos perdido el primer partido y hay que jugar otro. Nosotros podemos ganar allí", señaló.

Por último, habló sobre el juvenil Hugo Duro, que debutó con el Getafe durante el partido ante el Alavés: "Ha estado muy trabajador, ha tenido sus buenos momentos cuando el equipo no estaba fresco. Ha hecho alguna jugada de mucho mérito. Ha sido lo más positivo de la noche y me alegro por el chaval", culminó.