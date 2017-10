De Biasi: "Este equipo puede hacerlo mejor"

Getafe , 24 oct .- Gianni De Biasi, entrenador del Alavés, afirmó este martes en rueda de prensa, después la victoria por 0-1 ante el Getafe en la ida de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, que su equipo lo puede hacer "mejor".

El técnico italiano, aunque se mostró contento por el resultado final del duelo, fue algo autocrítico con el juego desplegado por su equipo a lo largo de los 90 minutos.

"El resultado se puede tomar como lo más importante. No hemos estado como creo que el equipo podía actuar. El césped estaba rápido y costaba. En la segunda parte estuvimos mejor y el resultado siempre ayuda en estas situaciones. Lo más importante ahora es el partido del sábado", dijo.

"Hemos hecho muchos cambios en el once y todos no pueden salir bien. Quisimos jugar de una forma diferente, pero este equipo puede hacerlo mejor. Necesitamos más tranquilidad para jugar mejor el balón y poder ir mejor a la contra con espacio. Tenemos tiempo por delante para crecer", agregó.

Además, resaltó que el Getafe dominó la primera parte y que los jugadores que no participaban en un partido desde hace mucho tiempo, tuvieron "una oportunidad".

"No puedo hablar de individualidades. Hablo del equipo, que no ha tenido tiempo de hacer cosas que no hubo tiempo de preparar. Los chavales han dado todo en el césped y solo faltó calidad que ya saldrá", señaló.

"Pensamos que estamos en el camino correcto y estamos cercanos a los que están por delante (en Liga). Tenemos el convencimiento de que todo puede salir mejor", añadió.