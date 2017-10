Vilda: "Estoy sobre todo contento por la vocación ofensiva del equipo"

Redacción deportes, 23 oct (EFE).- Jorge Vilda, entrenador de la selección española femenina de fútbol, declaró este lunes, tras debutar en la fase de clasificación para el Mundial de Francia 2019 con un triunfo por 0-6 ante la de Israel, que está contento sobre todo "por la vocación ofensiva del equipo".

"Ha sido un buen comienzo y se han visto goles de bonita factura. Estoy sobre todo contento por la vocación ofensiva del equipo ante una Israel ultradefensiva. Al principio nos ha constado traspasar sus líneas. Al final, con el buen hacer de todas, hemos conseguido una victoria holgada", dijo en declaraciones que difunde la web de las selecciones nacionales.

"Defensivamente el equipo ha trabajado muy bien y también ofensivamente. Incluso también a balón parado, que era una cuenta pendiente y nos ha dado dos goles. Todavía es pronto, es el comienzo. pero es la mejor forma de comenzar", agregó.

Bárbara Latorre, autora del 0-4, dijo: "Estoy muy contenta por el trabajo del equipo. Al principio nos ha costado porque se han echado muy atrás, pero el equipo ha sido constante y han llegado los goles".

"Ahora tenemos que seguir en la misma línea, trabajar y preparar el siguiente partido", comentó.

La debutante Eunate Arriaza afirmó que el de este lunes es un partido que nunca va a olvidar y que "lo importante era empezar con los tres puntos de cara al Mundial de Francia".

"El debut ha sido especial para mí por el trabajo que he realizado desde pequeña. Es un premio para mí estar aquí. Cuando Jorge (Vilda) me ha llamado para calentar y salir al campo he pensado en mi familia, en mis amigos y especialmente en mi equipo, en el Athletic, y también en el Lagunak. Estoy muy agradecida a mi familia, a mis amigos y a la selección española", comentó.