5 sanitarios españoles en El Líbano para ayudar a los niños refugiados

Beirut, 22 oct (EFE).- Tres médicos y dos enfermeras españoles acaban de concluir una estancia de una semana en El Líbano, donde han ofrecido cuidados traumatológicos a niños palestinos y adolescentes sirios, refugiados en el campamento de Bedawi, en el norte del país.

En una entrevista con Efe en Beirut, antes de regresar a España, los profesionales aseguran sentirse satisfechos por haber podido aportar su "grano de arena" ayudando a una población que vive en condiciones muy precarias.

Han viajado en cooperación con la ONG estadounidense Palestinian Children Relief Fund (PCRF) que a su vez colabora con la Media Luna Roja Palestina y el Servicio Andaluz de Salud, así como otras organizaciones internacionales.

"Es una misión corta, pero muy eficaz", asegura a Efe la traumatóloga granadina Rosa Jódar Graus, que encabeza la delegación, compuesta por otras tres granadinas y un médico madrileño.

Explica que es la tercera vez que viaja al Líbano y cuenta que en la primera ocasión trataron a 82 niños, la segunda a 100 y este año a 120.

Además, apunta que en estos tres años, el hospital Safad en el que trabajo ha experimentado grandes mejoras.

"Para mi este trabajo es muy gratificante por el contacto humano que se establece. Atender a una persona desde el punto humanitario, que confía en lo que hacemos y donde hay cariño, respeto y humanidad (...). No tiene precio la sensación de que tu habilidad profesional es muy valiosa para alguien que no tiene otra oportunidad", apunta.

Los campamentos se mantienen, sobre todo, gracias a la ayuda que proporciona la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA), que ha disminuido de modo considerable por falta de fondos, y a la de las ONG que cooperan con países y organizaciones internacionales.

"Lo que más me ha impactado es que la necesidad humana más básica como la sanidad universal no está cubierta", dice la doctora, que considera que "la enfermedad de un familiar lleva a la alteración de toda la familia"

La población del campamento de Bedawi, que ya se vio afectada en 2007 con la llegada de nuevos refugiados huidos del campo de Nahr al Bared, tras enfrentamientos en el grupo islamista armado Fatah al Islam y el Ejército, tuvo que readaptarse de nuevo a partir de 2011 con la llegada de sirios huidos de la guerra civil en Siria.

La anestesista María José García Sánchez, que acompaña a Jódar, confiesa que también se embarcó en este viaje por su deseo de "ayudar a los demás".

"Es una experiencia maravillosa y es estupendo que hayamos podido regresar", dice la médico granadina, para quien también es su tercer viaje.

La anestesista asevera que el hospital Safad solo recibe a niños de más de dos años de edad, aunque precisa que pudieron atender a "bebés gracias al material quirúrgico y anestésico que nos suministró el hospital donde trabajamos".

Por su parte, el traumatólogo infantil, el madrileño José Antonio Certucha Barragán, comenta que es su primer viaje al Líbano y a Oriente Medio, ya que en otras ocasiones había viajado a África y Centroamérica.

"He tenido una impresión bastante positiva, me esperaba unas condiciones por debajo de lo que hemos visto", aduce Certucha, antes de agregar que pudo comprobar cómo "la pobreza no se refleja en el estado de ánimo de los habitantes, que se preocupan mucho por sus hijos y quieren salir adelante por muchos que sean los obstáculos".

El traumatólogo subraya que, "afortunadamente, la ortopedia infantil es un tipo de cirugía que precisa más arte que tecnología. Aunque ésta no deja de ser necesaria, no es indispensable. Hay muchas cosas manuales, bricolaje puro y duro".

"Mi frustración y lo más difícil es no poder hacer nada por un niño con un tumor maligno y enfrentarse con casos de escoliosis congénita que tiene una progresión muy rápida en los primeros años de vida", afirma.

El médico madrileño apunta que estos casos "requieren una cirugía compleja que necesita un seguimiento de al menos diez años", antes de señalar que "esto no se puede tratar aquí".

"Me llevo la satisfacción de haber aportado un granito de arena en este mundo donde hay tanta desigualdad aunque también la angustia tremenda por lo que queda", concluye la enfermera María Antonia López Moreno.