Maxi Gómez cree que el Celta mereció más ante el Atlético de Madrid

Vigo, 23 oct (EFE).- El delantero uruguayo del Celta de Vigo Maxi Gómez consideró injusta la derrota ante el Atlético de Madrid porque, en su opinión, su equipo estuvo "mejor" que un rival que se adelantó con el gol de Kevin Gameiro en el primer tiempo y luego se limitó a defender su ventaja.

"Jugamos muy bien, tuvimos el control de la pelota y ocasiones que no pudimos transformar. Ellos llegaron dos veces, marcaron un gol y luego se encerraron atrás y no pudimos entrar. Son bastante buenos en las pelotas por arriba y defienden muy bien. Hicimos todo para empatar pero no pudo ser", declaró el charrúa en su comparecencia ante los periodistas.

En este sentido, calificó de "medio raro" el duelo ante el conjunto rojiblanco porque tuvieron "más chances" (oportunidades) que el Atlético.

"El resultado no nos favoreció, sus jugadores estaban metidos todos en su área e igual nos faltó atacar más por fuera", resumió.

A pesar de la derrota, Maxi Gómez, quien recuperó la titularidad tras cumplir sanción frente a la UD Las Palmas, ve al Celta en el bueno camino y no lo descartó de la pelea por la zona alta de la clasificación.

"El equipo está muy unido y jugando bien, ojalá sigamos de la misma manera. El Celta está para estar arriba, no para estar donde está. Creo que terminaremos arriba", indicó el máximo goleador del equipo dirigido por Juan Carlos Unzué.

Maxi Gómez fue elegido por los aficionados del Celta mejor jugador del mes de septiembre, un premio que recibió este mediodía de las manos de José Redondo, delegado de Hijos de Rivera en Vigo.

"Estoy muy contento por recibir este premio. La afición me ha tratado muy bien desde el primer día. Salgo a la calle y me piden fotos, me dan su cariño. Ojalá siga siendo así y que las cosas me continúen saliendo bien, por el equipo y por la afición", concluyó.