Lieke Martens, del Barcelona, sucede Carli Lloyd como mejor jugadora del año

Londres, 23 oct (EFE).- La holandesa Lieke Martens, atacante del Barcelona, no dio lugar a la sorpresa y este lunes se llevó en Londres el premio 'The Best' de la FIFA, que designa a la mejor jugadora del mundo.

Martens, de 24 años, quien el curso pasado defendió los colores del Rosengard, conquistó con la selección holandesa el título en la Eurocopa de este año.

La nueva reina del balompié mundial ha vivido un año inolvidable, en el que levantó la Eurocopa, fue nombrada mejor jugadora del torneo y fichó por el FC Barcelona. Mertens sucede en la lista de ganadoras a la histórica Carli Lloyd, quien estaba nominada este año.

"Gracias a todos. Gracias a todas mis compañeras, a mis entrenadores y a mi familia. Sin ellos no podría haber recibido esto. Mamá, papá, esto también es para vosotros", dijo Lieke a través de un vídeo grabado, ya que se encuentra concentrada con la selección para el partido de clasificación para el Mundial contra Noruega.

Martens se impuso en la votación a la estadounidense Lloyd (Houston Dash -jugó cedida en el Manchester City Women-) y a la jovencísima venezolana Deyna Castellanos, de 18 años y jugadora del Santa Clarita Blue Heat.

La jugadora alemana Celia Sasic y el exjugador japonés Hidetoshi Nakata fueron los encargados de hacerle entrega a la jugadora del Barcelona del premio 'The Best'.