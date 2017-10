Kondogbia se pierde la eliminatoria ante el Zaragoza por una sanción de 2013

València, 23 oct (EFE).- El centrocampista francés del Valencia Geoffrey Kondogbia no podrá disputar la eliminatoria de la Copa del Rey ante el Real Zaragoza como consecuencia de una sanción de dos partidos que tiene pendiente desde la temporada 2012-2013, cuando militaba en el Sevilla.

Según ha informado hoy el Valencia, el club de Mestalla firmó al futbolista el pasado 21 de agosto procedente del Inter de Milán, sin ninguna sanción pendiente de cumplimiento, según figuraba en su pase internacional.

Sin embargo, el Valencia CF comprobó su situación disciplinaria y detectó que el jugador había sido sancionado con dos partidos de suspensión por una tarjeta roja directa en el partido de semifinales Copa del Rey el 27 de febrero de 2013.

Ante esta situación, el Valencia consultó el pasado 27 de septiembre al área legal de la Real Federación Española de Fútbol, que el 16 de octubre confirmó que, efectivamente, el jugador tiene pendiente el cumplimiento de dicha sanción.

El problema se encuentra en que en la temporada 13-14, la RFEF no notificó a la Federación Francesa de Fútbol, tal y como le exige la normativa FIFA, la sanción de dos partidos de Kondogbia y el futbolista no la cumplió en el AS Mónaco, donde debió hacerlo, por lo que dicha suspensión sigue, por tanto, en vigor.

Como consecuencia de esta situación, el Valencia ha comunicado hoy que no va a poder alinear al futbolista en la eliminatoria de dieciseisavos de final de Copa frente al Real Zaragoza, cuyo partido de ida se disputa mañana en La Romareda.