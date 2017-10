Hotels prevé una caída del 2 % en el turismo de Cataluña por el conflicto

Madrid, 23 oct (EFECOM).- El presidente de AC Hotles by Marriott, Antonio Catalán, ha señalado hoy que sus previsiones apuntan a que la situación política de Cataluña tendrá un impacto negativo en el turismo de la región de menos de un 2 % en este último trimestre del año.

Mientras que su impacto el año que viene dependerá de cómo se desarrolle la situación, pero "creo que al turismo, si no hay violencia, le importa tres pepinos si está Puigdemont o está cualquiera" al frente del gobierno catalán, ha indicado.

De hecho, en Barcelona, ha habido grandes manifestaciones y los turistas "han estado encantados y no han tenido ninguna repercusión", ha añadido Catalán en una jornada sobre el turismo de negocios y congresos organizada por elEconomista.

No obstante, el directivo ha reconocido que si el conflicto no se soluciona pronto, la evolución del turismo en Cataluña "no va a ir a mejor y el impacto será mayor en 2018".

"Cuanto antes se resuelva la papeleta mejor. No contemplo ni por un segundo que pueda haber independencia porque es totalmente imposible", ha insistido.

Catalán ha asegurado que su compañía, que tiene 18 hoteles en Barcelona, no ha registrado ninguna cancelación en reservas del último trimestre, entre otras razones "porque ya estaban pagadas", para agregar que las previsiones de la Alianza para la excelencia turística, Exceltur, que hablan de una caída del 20 % en la actividad turística y que se perderán 1.197 millones de euros en Cataluña "me suena a chiste".

En su opinión, por descontado, si el conflicto no se soluciona y "la cosa se violenta", lógicamente, puede haber mayor impacto, pero se ha mostrado convencido de que "el turista lo único que quiere es que los restaurantes y las tiendas funcionen y que no haya bronca en la calle y con eso tienen suficiente. Es a lo que viene".

En cuanto a posibles cancelaciones de congresos, ha explicado que se hacen con bastante tiempo de antelación y no se han producido anulaciones para el año que viene sino que su contratación se está ralentizando a la espera de lo que pase en Cataluña.