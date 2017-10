España coge fuerzas para el Europeo

Redacción deportes, 23 oct (EFE).- La selección española de balonmano arranca este lunes el camino de preparación para el Europeo de Croacia con una intensa semana de trabajo en Alemania que concluirá con la disputa de dos amistosos ante el equipo germano el próximo sábado (14:15) en Magdeburgo y el domingo (14:30) en Berlín.

"Entre los seis partidos de clasificación para el Europeo más el Mundial hemos podido hacer dieciocho sesiones con balón y ahora vamos a poder tener cinco días completos trabajo. Vamos a compaginar un pequeño trabajo físico con un entrenamiento diario de dos horas con balón y eso es algo que nos va a venir muy bien", señaló el seleccionador español Jordi Ribera en declaraciones a EFE.

Unas sesiones de entrenamiento en las que el conjunto español prestará especial atención al trabajo defensivo, uno de los pilares sobre los que se sustenta el juego de los "hispanos".

"Los aspectos defensivos evidentemente son importantes para una selección como la nuestra que basa su juego en la defensa y en el contraataque, entonces es importante tenerlo en cuenta, pero sin olvidar que para nosotros también es importante tener un orden en ataque", explicó Ribera.

En este sentido, el preparador español desveló que entre las tareas fijadas para esta concentración se encuentra el trabajo con la defensa 5-1, que España ya comenzó a poner en práctica en los últimos encuentros de la fase de clasificación para el Europeo de Croacia.

"Es un sistema que hemos ido incorporando poco a poco y que ya nos sirvió para remontar en Austria un partido que se nos había puesto muy cuesta arriba. A diferencia del 6-0, que casi todo el mundo trabaja en sus clubes, el 5-1 es menos practicado y por eso nos interesa trabajarlo. Además es sistema más arriesgado y es importante estar compenetrados", indicó el seleccionador español.

Una defensa 5-1 en la que en el ausencia de una especialista podría ocupar el puesto de avanzado, tal y como ocurrió en los partidos con Austria, el lateral Alex Dujshebaev.

"Alex no solo ha jugado de avanzado con nosotros, el año pasado en el Vardar ya defendía en esa posición cuando no podía hacer el cambio y este año en el Kielce también hace de avanzado. Es un chico inteligente jugando de avanzado y además nos sirve para que no tengamos que hacer un cambio ataque-defensa", indicó Ribera a la Agencia EFE.

Poseen esa capacidad de atacar y defender cuatro de las cinco novedades que presentará el equipo español en esta convocatoria, el central Álvaro Ruiz, el lateral Arnau García, el pivote Diego Piñeiro y el extremo Aleix Gómez, que junto con el portero Sergey Hernández conforman los nuevos rostros de los "hispanos".

"Desde que empezamos hemos ido dando entrada y salida a jugadores. Queremos dar a entender a esos jóvenes que están trabajando que sí se puede entrar en la selección. Contar con una selección variada, con jugadores que entran y salen, una selección en la que no se prescinde de nadie", afirmó Ribera.

Estos cambios no variarán la filosofía de juego del conjunto español, especialmente en ataque, donde la velocidad en la circulación de balón y el juego colectivo seguirán siendo las principales premisas.

"Nos vamos a encontrar con una selección que nos va a obligar a jugar colectivamente para encontrar situaciones de gol. Alemania tiene una defensa muy agresiva, con un componente físico muy importante y por tanto será una prueba de fuego, porque para poder finalizar con ventaja habrá que construir colectivamente las acciones", explicó el seleccionador español.

A este respecto, Jordi Ribera desveló que durante las sesiones de trabajo que el conjunto español realizará durante su estancia en Alemania se hará especial hincapié en la necesidad de evitar que el juego de ataque se vea constantemente interrumpido por las continuas faltas del rival.

"Somos un equipo que no nos podemos permitir el lujo de dejarnos hacer faltas continuamente, porque eso nos impide crear buenas acciones de finalización. Tenemos que pulir esas situaciones de choque continuado, porque aunque sabemos que el uno contra uno es básico, no puede ser que esos unos contra uno nos obliguen a reiniciar constantemente el ataque y para ello es importante la compenetración en el juego colectivo", comentó Ribera.

Para ello, el seleccionador español, a falta del tan ansiado cañonero que dote a la selección de un potente lanzamiento exterior, volverá a confiar en la "riqueza táctica" de la primera línea del conjunto español.

"Tenemos una primera línea tácticamente muy resolutiva, que se adapta al funcionamiento de cualquier defensa que nos podamos encontrar. Son jugadores que identifican rápidamente lo que necesita el juego colectivo, que es lo que nos puede beneficiar en ataque en cada momento", concluyó el técnico español.