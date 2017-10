El duelo ante el Real Madrid, el 25% del presupuesto del Fuenlabrada

Madrid, 23 oct (EFE).- Jonathan Praena (5 de julio de 1982), ingeniero industrial y empresario de éxito de 35 años, sueña en voz alta con su proyecto para un CF Fuenlabrada, el equipo de su ciudad, al que quiere llevar a la elite y que salta a escena con su duelo copero ante el Real Madrid que representa el 25% de su presupuesto.

La profesionalización del CF Fuenlabrada para ser uno de los proyectos más sólidos de Segunda división B y de mayor inversión para dar el complicado salto a LaLiga 1/2/3, tiene detrás el esfuerzo diario y sin descanso de Jonathan Praena. Compagina el día a día de sus empresas, en las que trabaja desde los 23 años, con la ilusión de ver al equipo de su corazón en la elite.

Seguir los pasos de equipos del sur de Madrid como Getafe o Leganés es el objetivo. La Copa del Rey le da un premio a su labor y en una visita a la Agencia EFE transmite la ilusión del partido más importante de la historia de un club soñador a corto plazo.

Pregunta: ¿Cómo encara esta cita con la historia un club como el Fuenlabrada?

R: Como una ocasión única en la que vamos a intentar que sea una fiesta para Fuenlabrada. Es el partido más importante de la historia del club, unos dieciseisavos de Copa del Rey que muestran que seguimos creciendo y dando pasos firmes para hacer crecer el proyecto y poder llegar algún día a una categoría superior.

P: ¿Hay nervios según se acerca?

R: Hay tanta carga de trabajo que no hay tiempo para que te entren nervios por el partido. Se están ampliando las gradas y superaremos los 7.500 espectadores. Inicialmente el Fernando Torres tenía una capacidad de 1.500 y la subimos a 4.500, así que con la ampliación actual hay que reestructurarlo todo. Estamos trabajando muchísimas horas para dar una gran imagen el jueves.

P: Tras ser agraciado con el 'gordo' en el sorteo de Copa, ¿qué representará el paso del Real Madrid para el presupuesto anual?

R: Que el Real Madrid visite Fuenlabrada es un orgullo. Más o menos el 20% del presupuesto llegará entre la recaudación del partido y las acciones publicitarias que haremos. Ya somos 1.400 socios y la entrada habitual del Torres es entre 2.500 y 3.000 personas de media. A día de hoy llevaremos unas 5.000 entradas ya vendidas para un partido en el que hemos hecho un abono especial para que la gente pueda tenerlo y guardarlo de recuerdo.

P: ¿Siente que hay opciones de dar la sorpresa?

R: Ningún equipo de Liga de Campeones puede decir que le va a meter mano al Real Madrid, no vamos a ser nosotros los que lo digamos, pero lo que es seguro es que vamos a intentarlo y a disfrutar del partido.

P: ¿Cómo se decidió a presidir al Fuenlabrada?

R: Entré en el club como patrocinador y al año siguiente nos quedamos como patrocinadores fijos. Me hicieron vicepresidente, ya viajaba siempre con el equipo y me dijeron que había un empresario chino que quería comprar el Fuenlabrada. Fue cuando me decidí a negociar y me quedé con mi socio Alberto y Ramón como representación de lo que estaba. El reto era profesionalizar el club y trabajar como si fuese una empresa para intentar crecer.

P: ¿Cómo ha sido la evolución?

R: Cuando entré me encontré un club de Segunda B dirigido por un director general y otro deportivo. He ido profesionalizando todas las ramas del club, poniendo más departamentos y mejorando la cantera. Creemos en un proyecto de corto a medio plazo, hemos doblado las personas que trabajaban en el club y el objetivo es estar preparados para cuando llegue el salto que deseamos. Al ser de Fuenlabrada es un reto para mí hacer llegar al equipo de la ciudad lo más alto posible. Para lograrlo es clave la base y esta temporada hemos fichado a Juan Pedro, de la cantera del Rayo Vallecano con 38 años de experiencia.

P: ¿El éxito radica en la cantera?

R: Estamos trabajando en mejorarla y reunir a los diferentes equipos de barrio que hay para que estén bajo nuestro paraguas. Como gesto les regalamos un cupo de entradas para que se queden con el dinero de la venta y crezcan como club. Luego es positivo para los canteranos ver ejemplos como Miguel Ángel Atienza, que aún en edad juvenil ya juega habitualmente con el primer equipo y a gran nivel.

P: ¿Cuáles son los siguientes pasos que tiene en mente?

R: El objetivo principal es el ascenso, pero con o sin él, la idea es empezar la temporada que viene con un estadio cerrado y estamos dando pasos firmes para construir una ciudad deportiva que tendrá colegio, residencia y zona de ocio para los padres que dejen a sus hijos entrenando. Profesionalizar todos los departamentos y que el Fuenlabrada sea un club grande en el futuro.

P: ¿Si tuviese que elegir entre el ascenso o eliminar al Real Madrid?.

R: Me quedaría con el ascenso, sin duda.

P: Hay equipos del sur de Madrid que han marcado el camino para llegar a Primera como Getafe y Leganés.

R: Sí, es nuestro objetivo a largo plazo, el primero dar el salto a Segunda. Esos equipos representan una competencia en el sur de Madrid que es positiva porque provoca que la gente tenga la ilusión y la esperanza de que el Fuenlabrada crezca y siga los pasos. Lo malo es que cerca tiene más partidos que ver de otras categorías superiores y eso nos quita asistencia.

P: ¿Qué dispositivo de seguridad tienen preparado para la visita del Real Madrid?

R: Nos hemos puesto en contacto con el Real Madrid y Prosegur para reforzar la seguridad de cara al encuentro en el Fernando Torres para que no haya ningún problema. Ellos lo refuerzan con equipo y nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos para que nada afecte al gran espectáculo que vamos a vivir.

P: ¿Tienen cerrados muchos acuerdos publicitarios?

R: Patrocinadores para este partido están apareciendo pero también es un día para premiar a los que siempre están a nuestro lado y agradecer su fidelidad. Hemos alquilado una U televisiva para satisfacer la demanda que tenemos, vamos a estrenar un túnel de vestuarios al estilo del fútbol argentino, un videomarcador. Hay muchas empresas interesadas en patrocinar las medias y el pantalón, pero estamos con ello trabajando día y noche.

P: Los jugadores le pedirán entonces una buena prima.

R: Sí, hay prima por ganar al Real Madrid, pero estaba estipulada antes de conocer al rival si lográbamos llegar donde nunca había llegado el Fuenlabrada en su historia.