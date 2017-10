Carroll: "El rebote va a ser clave"

Madrid, 23 oct (EFE).- Jaycee Carroll, escolta azerbaiyano-estadounidense del Real Madrid, comentó la importancia del rebote en el partido ante el AX Milán, "teniendo en cuenta las bajas" que tienen.

"No tenemos mucho tiempo para preparar el partido. Sólo hemos visto una hora de vídeo de esta mañana y tienen muchos puntos los exteriores. También vi que los interiores van mucho al tapón y a los rebotes. Teniendo las bajas que tenemos el rebote va a ser clave para nosotros en este partido", dijo Carroll.

El escolta parecía que no acababa de arrancar en el aspecto anotador, pero ante el Unicaja lo hizo.

"Tenía una sensación de que tuve una semana buena de entrenamientos. Hable con mi padre y también me preguntó qué me pasaba y le dije que tenía buenas sensaciones de que las cosas iban a salir mejor. Pero estoy contento sobre todo por la victoria ante Unicaja", apuntó.

Para un anotador, no hacerlo es motivo de frustración.

"Siempre me enfado si no juego bien y siempre hay un poco de frustración, pero a lo largo de mi carrera he tenido momentos buenos y malos y sé que esas cosas pasan, no me vuelvo loco", reconoció el jugador.

Con las lesiones de Kuzmic y Randolph, el equipo ha tenido que reinventarse.

"Echamos mucho de menos a Kuzmic y Randolph, es una lástima pero como equipo hemos podido superar algunas cosas. Dino (Radoncic) y Maciulis jugaron muy bien de cuarto", subrayó.

Ahora llega otra semana complicada con AX Milán, Kaunas y el Zalgiris y Burgos.

"Una semana dura pero divertida, más partidos y menos entrenamientos, pero vamos a empezar con un equipo muy complicado, el Milán", finalizó Jaycee Carroll.