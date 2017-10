Bordalás: "La Copa del Rey es un torneo muy atractivo"

Getafe , 23 oct .- José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este lunes en rueda de prensa que la Copa del Rey, competición que inicia este martes con el choque de ida de dieciseisavos de final ante el Alavés, es un torneo "muy atractivo" para el conjunto madrileño.

El cuadro azulón jugó dos finales cuando Bernd Schuster y Michael Laudrup dirigían al Getafe. Ambas las perdieron contra el Sevilla y el Valencia en las temporadas 2006/08 y 2007/08, respectivamente, y una década después de la última, el técnico alicantino mostró su interés por la competición.

"Lo hemos comentado en el vestuario. El Getafe ha sido capaz de llegar a dos finales. Es un torneo muy atractivo que tiene mucho más valor en la actualidad que hace años. Los grandes equipos le dan más valor", declaró.

"No es una competición fácil y menos para un equipo como el nuestro que ha tenido muchos problemas físicos. Afrontamos el partido con el máximo respeto, nos vamos a enfrentar al actual finalista a pesar de que en Liga no ha tenido un buen comienzo", añadió.

Bordalás calificó la semana como "movida" por tener que disputar tres partidos en siete días y comentó que el choque ante el Alavés es "atractivo e interesante" para su club y para los espectadores.

Además, reconoció que hará cambios obligados por alguna de las bajas que tiene por lesión y por el cansancio físico de algunos de sus jugadores que han disputado casi todos los minutos de competición.

"Algunos no acabaron no muy bien a nivel físico el último partido y estamos obligados a dar minutos a otros futbolistas. Imagino que ellos harán también modificaciones. En cuanto a resultados está claro que sí hay diferencias entre este Alavés y el del año pasado. Han modificado un número importante de jugadores. No han tenido buen comienzo, pero estoy convencido de que mejorarán".

Asimismo, habló sobre tres casos concretos de su plantilla e informó sobre el estado de alguno de sus lesionados.

"Djené estaba hoy todavía con una sobrecarga muy importante en los gemelos. Se acabó retirando en los minutos finales del partido contra el Levante a pesar de que alguno hizo algún comentario de que estaba perdiendo tiempo. Me habría gustado que viniera aquí a ver cómo estaba el chico. Son comentarios gratuitos. A ver cómo está mañana. Álvaro ha mejorado muchísimo y Ángel está bastante bien".

"Pachecho está bien. Depende de él. Ahora mismo depende de cómo se encuentre. Está entrenando con el grupo y consideramos que ya está para poder adquirir minutos y ayudar al equipo", concluyó.