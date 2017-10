Acaban las declaraciones de los 51 investigados en el caso Lezo

Madrid, 23 oct (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha terminado de interrogar a los 51 investigados en el caso Lezo, entre ellos el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir, sin perjuicio de que próximamente se cite a declarar a nuevos investigados a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción.

Fuentes jurídicas han informado de que tanto el juez como el ministerio público se encuentran analizando la extensa documentación que obra en el sumario del caso de corrupción en el Canal de Isabel II, por el que está en prisión incondicional el expresidente madrileño Ignacio González desde el pasado 21 de abril.

No se descarta, apuntan las fuentes, que la fiscalía solicite nuevas comparecencias de investigados, entre ellas la del expresidente madrileño y exministro Alberto Ruiz-Gallardón por el presunto desfalco en la compra en 2001 de la colombiana Inassa por el Canal de Isabel II.

Según informaron fuentes jurídicas a Efe, Anticorrupción tiene previsto solicitar al juez García Castellón su citación como imputado, pero no lo hará hasta que no se analice la documentación incautada en los registros realizados en la operación, lo que no será antes de un mes.

La compra de Inassa fue acordada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Ruiz-Gallardón por unos 83 millones de euros cuando, según los investigadores, el valor de la empresa era mucho menor.

De hecho, en una conversación pinchada en noviembre de 2016 a Ignacio González con el exministro Eduardo Zaplana y con el abogado Fernando Belhot, González afirmó que Inassa "no valía ni 30 millones de dólares".

En relación a los 51 investigados que han comparecido ante el juez, los últimos han sido el empresario Joaquín Molpeceres, que testificó en el juicio de Gürtel y quien se ha acogido hoy a su derecho a no declarar.

También han declarado hoy el empresario Ivo Kratsmer, acerca de una inversión que hizo en una empresa del exgerente del Canal e imputado Ildefonso de Miguel; y Guido Vincenzini, uno de los inversores de la red de guarderías Chickies, de la que la mujer de González, Lourdes Cavero fue socia y presidenta.

Según las fuentes, este último ha manifestado que le plantearon la posibilidad de invertir en la sociedad ahora investigada y que le pareció una operación correcta.

La investigación del caso Lezo está dividida en cinco piezas y en ellas se investiga la expansión del Canal en Sudamérica -compra de Emissao-, las irregularidades en la adjudicación en la gestión de Canal Golf, la adjudicación del tren de Navalcarnero, la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid y el blanqueo de capitales de los imputados.

Entre los investigados que ya han comparecido ante el juez García Castellón tras las detenciones de abril en la operación Lezo se encuentran el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir; el padre, la mujer y las dos sobrinas de González, el extesorero del PP madrileño Beltrán Gutiérrez y el exsecretario de Estado de Energía José Manuel Serra Peris, entre otros.