Viñales: "La carrera fue divertida pero me llevé la peor parte"

Phillip Island , 22 oct .- El español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), tercero en el Gran Premio de Australia de MotoGP afirmó que la carrera "fue muy divertida" pero que quizás se llevó "la peor parte en el toque con Iannone"

"Hemos estado a un muy bien nivel y en las últimas vueltas la verdad es que tenía algo más ya que he llegado muy rápido a Valentino y a Zarco en solo un sector, así que estoy contento. El equipo ha hecho un gran trabajo, sobre todo esta mañana porque en agua me sentí muy bien, parecía que se me había olvidado pilotar en agua -sonrío Viñales-, pero no, es que la moto ahora funciona y es diferente".

"Sí, para mí sí se han acabado las opciones en el campeonato. Marc creo que se tiene que tomar las dos carreras con calma y que puede ganar el campeonato, ha demostrado que está a un gran nivel, así que en Malasia tranquilidad y a conservar puntos", comentó.

No obstante, Maverick Viñales se planteó ser subcampeón como objetivo. "Por supuesto que me motiva, lo primero que he hecho ha sido mirar dónde estaba Dovizioso y es un buen objetivo, hay que seguir luchando, mucho mejor segundo que tercero".

Y sobre la segunda plaza de su compañero de equipo, Valentino Rossi, Maverick Viñales aseguró que "ha estado en el sitio correcto, al final la carrera ha sido más lenta de lo previsto, era el ritmo que tocaba y ha hecho un carrerón". "Lo ha luchado y le he visto desde atrás cerrar a Zarco en todas las frenadas".