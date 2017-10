Una rotura de motor deja a Laia Sanz sin el título mundial de enduro

Redacción Deportes, 22 oct (EFE).- La española Laia Sanz no ha pidido revalidar el título de campeona del mundo de enduro femenino por sexta vez consecutiva y, consecuentemente, sin posibilidad de sumar el que habría sido su decimonoveno trofeo mundialista debido a la rotura del motor de su KTM al principio de la segunda carrera del Gran Premio de Alemania.

Por ese motivo Sanzno ha podido seguir adelante y luchar hasta el final, cuando lideraba el campeonato con tres puntos de ventaja sobre su rival, la alemana Maria Franke, informa su equipo.

Tras el segundo puesto logrado el sábado en la primera de las dos carreras del fin de semana, la piloto de KH-7 y Soficat Xerox tenía que ganar o quedar por delante de Franke.

Sanz salió este domingo al ataque consciente de que dependía de sí misma, pero después de la segunda de las seis especiales su KTM 350 EXC-F se detuvo y la catalana ya no pudo seguir en carrera.

Se trata de su primer abandono en una prueba puntuable desde que empezó a competir en el Campeonato del Mundo de Enduro en 2010.Hasta ahora no se había retirado de ninguna prueba, ni siquiera en el GP de Italia de 2012, cuando sufrió una aparatosa fractura abierta en el primer dedo del pie derecho en plena competición.

"Ha sido una lástima no poder luchar hasta el final por el mundial porque me encontraba muy bien encima de la moto, pero no he tenido la suerte de cara este fin de semana. Ayer perdí de forma muy extraña por sólo 17 centésimas y hoy se ha roto el motor de la moto. Es la primera vez que me pasa algo así, pero son cosas que suceden en los deportes de motor", explica la 18 veces campeona del mundo.

Con el resultado de este domingo, la de Corbera de Llobregat ha sido finalmente tercera en el mundial con 119 puntos, por los 141 de Maria Franke, que se ha alzado con el título, y los 122 de Jane Daniels, segunda.

"Era un año en el que realmente merecía el título, quizá más que nunca, porque he hecho muy buen trabajo. Puedo tener la conciencia muy tranquila y me quedo con eso. Tanto Franke como yo hemos dado un paso adelante importante. Hemos trabajado muy duro las dos y la felicito por su triunfo", comenta Sanz.

La piloto del KTM Enduro Factory Racing Team se despide de este modo de un Campeonato del Mundo de Enduro Femenino en el que no participará la próxima temporada.

Ha logrado cinco títulos consecutivos de la especialidad desde 2012. Su debut en enduro fue en 2010 como preparación para el primer Dakar, y a partir de 2011 disputó todo el campeonato sin interrupciones.

"Me hubiera gustado mucho despedirme del mundial con un triunfo, pero no ha podido ser. Ahora ya sólo hay que pensar en la preparación para el próximo Dakar", concluyó la española, que la próxima temporada centrará su programa en los rallys cross-country.