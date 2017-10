Quique S. Flores: "Estamos en el Espanyol 2.0 y quizá ellos en la 4.0"

Sant Adrià de Besòs , 22 oct .- El entrenador del Espanyol, Quique Sánchez Flores, ha afirmado en la sesión previa al partido de este lunes contra la Real Sociedad en Anoeta que el club barcelonés está "en la versión 2.0, nuestro segundo año, y quizá ellos en la 4.0. Nos aventajan en tiempo de proyecto".

De todas formas, el técnico blanquiazul ha insistido en las opciones de su equipo de cara a esta jornada: "Tenemos calidad para reducir diferencias y rendir en feudos importantes como el del Villarreal o el Sevilla. Incluso en el Santiago Bernabéu, donde con buenos planteamientos podemos plantar cara".

Quique Sánchez Flores se ha mostrado confiado en la buena dinámica del equipo. En este sentido, el rendimiento de cara a portería no le inquieta. "Al final es una cuestión de acierto y no me preocupa. Contra el Levante tuvimos 20 lanzamientos a puerta y no marcamos, pero tenemos jugadores de calidad", ha dicho.

Por primera vez, Quique Sánchez Flores tiene a su disposición a toda la plantilla. La competencia en el grupo es elevada. "Viví esta situación en el Valencia con jugadores y objetivos importantes. Pensamos en gestionarlo con justicia y si se hace así, no tiene por qué haber problemas", ha comentado.

Cuestionado por la situación concreta de los centrocampistas Roca y Melendo, sin tanto protagonismo como en el curso pasado, el responsable del banquillo ha mantenido que la apuesta por ellos se mantiene: "No deben tener temor a nada. No cambios la idea que tenemos sobre ellos y pensamos que es un acierto que estén aquí".

Sobre el central brasileño Naldo, nuevo fichaje de este verano y sin minutos, Quique ha reconocido que el defensa les "dio una versión" que no les convenció contra el Leganés, "un mal contexto". "Es un gran profesional y Hermoso se está consolidando, hay que esperar el momento", ha agregado.