Mendilibar: "Tengo la sensación de que vamos a sufrir"

Madrid, 22 oct (EFE).- José Luis Mendilibar, técnico del Eibar, destacó pese a la derrota ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, una mejoría en sus jugadores, aunque admitió que tienen "la sensación" de que van a sufrir esta temporada.

"Tengo la sensación de que vamos a sufrir, no sé si hasta el final pero sí. La temporada pasada fue un premio que gozamos todos, por no pasar ningún apuro y acabar décimos pudiendo incluso acabar más arriba. El inicio de esta no ha sido bueno, ha habido cambios y estamos echando en falta a varios lesionados. Los equipos pequeños notamos más la falta de jugadores importantes, aún así los dos últimos partidos hemos estado más fuertes y hemos mejorado sensaciones", manifestó.

Pese a encadenar cuatro partidos sin marcar, el técnico del Eibar intentó sacar conclusiones positivas. "Las sensaciones son importantes, los puntos son más válidos y ayudan a mejorar, sin ellos entran los nervios, pero los dos últimos partidos hemos sido otro equipo".

"Empezamos la Liga con dudas y luego fuimos a peor. Ahora se ve a los jugadores mejor en el terreno de juego tras tocar fondo ante el Villarreal. Vamos a pelear con seis o siete equipos", agregó.

Después de marcar tres tantos en nueve jornadas, Mendilibar reflexionó sobre el ataque de su equipo. "Hoy no hemos tenido ocasiones, no puedo decir que nos ha faltado gol. Te falta cuando tienes ocasiones y las tiras a tomar por saco. Hoy nos faltó generar peligro".

"No todo son números, salvo los 40 puntos que hay que sumar para salvarse. Yo vivo de sensaciones y me ayudan a creer en el grupo, tenemos que meter goles para seguir en la categoría pero si me voy a casa con buenas sensaciones mejoraremos y los jugadores igual. Si nos vamos muertos como el día del Villarreal, sin hacer nada bien, te vas reventado. Hoy se han hecho cosas bien y nos ha ganado un equipo mejor que nosotros", opinó.

Analizando a su rival, Mendilibar coincidió con los elogios de Zinedine Zidane a Karim Benzema. "Es el mejor delantero centro del mundo porque a Messi no le considero porque es fútbol total, todo el campo. Pero Benzema hace jugar a todos sus compañeros, puede hacer gol, le da igual pasar y no meter. Tendrá sus momentos en los que se le va la olla como a todos, pero por condiciones es el mejor".