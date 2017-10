José Ángel: "A Casemiro no le pega esa actitud de matón"

Madrid, 22 oct (EFE).- José Ángel Valdés "Cote", futbolista del Eibar, declaró este domingo que al jugador del Real Madrid, Carlos Henrique Casemiro, no le pega la actitud de "matón" que, a su juicio, mostró durante el encuentro que disputaron ambos esta noche en el estadio Santiago Bernabéu.

En la segunda parte, ambos jugadores mantuvieron un encontronazo en el que se encararon después de que el Eibar no tirara el balón fuera cuando Dani Ceballos estaba en el suelo. El jugador del conjunto vasco, reprochó a Casemiro su actitud.

"Nosotros no tiramos el balón fuera. Él me recrimina de una forma desmesurada diciéndome cosas que no son así. Me parece una actitud de matón y de superior. Me conoce de sobra y le dije que nosotros no tiramos el balón fuera", dijo.

"Coincidimos en el Oporto, por eso me parece fatal lo que hizo. No le pega esa actitud de matón y me da igual que juegue en el Madrid o en el Manchester. Recrimina de una manera de matón, de tío de discoteca. Y más conociéndome. Pero no me preocupa", añadió en zona mixta.

Después, indicó que sabe que Casemiro es "un buen chaval" y se declaró sorprendido por la actitud que mantuvo hacia su persona durante el incidente que protagonizaron ambos.