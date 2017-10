Ignacio Camacho, capitán; Casillas, suplente

Madrid, 22 oct (EFE).- Ignacio Camacho adquirió protagonismo entre los españoles que juegan en las ligas europeas tras disputar con el Wolfsburgo alemán su primer encuentro como capitán en una jornada en la que otro líder, Iker Casillas, volvió a ser suplente en el Oporto.

Fueron las dos imágenes contrapuestas del fin de semana. Por un lado, la alegría de un hombre, Ignacio Camacho, que ya luce galones en la Bundesliga. Con 27 años, y tras 10 partidos en el club germano, adquirió una condición meritoria para un hombre con una experiencia tremenda desde que debutó en el curso 2007/08 en las filas del Atlético de Madrid.

A muchos kilómetros de Alemania, en Portugal, Iker Casillas fue la cruz con su segunda imagen consecutiva sentado en el banquillo del Oporto. El ex capitán del Real Madrid repitió la escena tras sentarse entre los suplentes en la Liga de Campeones esta semana ante el Leipzig. De momento, José Sá le ha robado el puesto.

En Inglaterra, un gol de Mikel Merino a cuatro minutos del final dio el triunfo al Newcastle de Rafa Benítez, que contó desde el principio con Jeslu, Javi Manquillo y Ayoze Pérez. Los cambios le funcionaron al entrenador español. Merino, que inició el choque frente al Crystal Palace en el banquillo junto a Jordi Gómez, saltó al campo en el minuto 56 en lugar de Isaac Hayden. Fue un cambio providencial. Anotó el único gol del partido.

Además, quitó a Ayoze Pérez en el 66 para dar entrada a Mohamed Diame y a diez del final retiró del césped a Ayoze y sacó a Aleksandar Mitrovic. Jordi Gómez fue el único español sin minutos en el partido.

Pedro Rodríguez y César Azpilicueta tiraron del Chelsea, que remontó frente al Watford en Stamford Bridge. Marcaron dos de los cuatro tantos de su equipo. Pedro anotó el primero. Azpilicueta firmó el tercero, el que ponía definitivamente al campeón de la Premier por delante.

Azpilicueta y Cesc Fábregas fueron los únicos que estuvieron los noventa minutos sobre el campo aunque también formaron parte del once titular de Antonio Conte, además de Pedro, Álvaro Morata, sustituido a la hora de juego por Michy Batshuayi y Marcos Alonso, que dejó su sitio a William en el 67. En el Watford, Kiko Femenía jugó los noventa minutos.

Pedro Mba Obiang jugó el encuentro completo mientras el meta Adrián era suplente con el West Ham, que perdió en su campo ante el Brighton, que tuvo a Bruno Saltor los noventa minutos sobre el césped.

David De Gea, Juan Mata y Ander Herrera fueron titulares con el Manchester United, que encajó su primera derrota de la temporada frente el recién ascendido Huddersfield. Mata fue cambiado en el descanso por Henrikh Mkhitaryan.

David Silva jugó el partido completo con el Manchester City del español Pep Guardiola, que ganó al Burnley.

Jesé Rodríguez volvió a ser titular con el Stoke City, que recibió al Bournemouth. No marcó y no terminó el partido. A diez del final fue cambiado por Saido Berahino.

Ángel Rangel permaneció en el banquillo del Swansea City que recibió al Leicester City, con Vicente Iborra en su once titular y durante los noventa minutos.

Oriol Romeu fue titular con el Southampton que recibió al West Bromwich aunque fue cambiado en el minuto 69 por Nathan Redmond.

El Arsenal propinó al Everton una de las goleadas de la jornada. Ganó 2-5 con un tanto de Nacho Monreal, que empató el duelo en la primera parte con un remate desde dentro del área. Su compañero Héctor Bellerín también fue titular, mientras que Sandro Ramírez y Joel Robles, no jugaron en el Everton. El primero, no fue convocado.

Y en el Tottenham-Liverpool, Fernando Llorente fue suplente y sin minutos con los primeros mientras que Alberto Moreno disputó todo el encuentro con los segundos.

En Alemania, aparte de la capitanía de Ignacio Camacho en el Wolfsburgo, destacó la convocatoria de Thiago Alcántara en el Bayern Múnich. Fue el único español citado por Jupp Heynckes para el choque que el Bayern Múnich disputó en Hamburgo. Fue suplente aunque saltó al campo en el minuto 55 en el puesto de Thomas Muller. Juan Bernat y Javi Martínez, lesionados, fueron baja.

Coke Andújar, reserva, jugó los últimos cinco minutos con el Schalke, que ganó al Maguncia. Sustituyó a Amine Harit.

Marc Bartra disputó los noventa minutos con el Borussia Dortmund, que empató con el Eintracht Frankfurt y Jorge Meré no entró en la convocatoria del Colonia, que empató 0-0 con el Werder Bremen.

En Italia, cuatro españoles coincidieron al principio del duelo disputado en el estadio de San Paolo. Jose Callejón, Pepe Reina y Raúl Albiol formaron parte del once titular del Nápoles. Enfrente, Borja Valero con el Inter jugó 71 minutos y fue sustituido por el portugués Mario Joao. Ambos empataron 0-0.

Álex Rodríguez no fue convocado por el Chievo Verona para el derbi ante el Hellas; Suso Fernández jugó los 90 minutos del Milán-Génova, que acabó sin goles; Pol Lirola vio desde el banquillo la victoria de su equipo por 0-1 ante el Spal; Iago Falqué disfrutó sobre el campo de todo el choque que perdió el Torino ante el Roma con su compañero Álex Berenguer suplente.

En Francia, Mariano Díaz se unió a la goleada del Lyon por 0-5 ante el Troyes con el último gol del encuentro en el minuto 90. Ya suma ocho tantos en diez partidos. Pape Cheyku no fue convocado por una lesión en un tobillo.

Con el Saint Etienne de Óscar García perdió con el Montpellier y pierde el paso con la cima de la tabla. Además, Brandon Llamas fue suplente con el Rennes, que recibió al Lille. No jugó.

En Portugal, aparte de la suplencia de Iker Casillas, en el Oporto Iván Marcano fue el único español en el once inicial del cuadro luso, que recibió al Paços Ferreira. Óliver Torres fue suplente y no contó con minutos. Tampoco tuvo suerte Juanito Ortuño, que no fue convocado en el Belenenses, mientras que Álex Grimaldo inició con el Benfica el choque contra el Aves.

En Bélgica, Javi Martos capitán del Charleroi, jugó el partido completo con el Lokeren, que terminó con empate y Luis García y Marc Valiente también disputaron los noventa minutos con el Eupen, que ganó al Malinas.

En Austria, Alejandro Velasco marcó uno de los goles del Mattersburg, que perdió ante el Sturm Graz. Jugó todo el encuentro mientras Fran, que fue reserva, jugó los veinte minutos del final en lugar de Huller.

En Holanda, Fran Sol volvió a marcar y en esta ocasión su gol valió tres puntos para el Willem II, que ganó 0-1 al Groningen con un tanto del español. Ya suma seis goles en la Eredivisie. Su compañero Pedro Chirivella fue testigo sobre el césped del éxito del delantero madrileño.

En Chipre, Acoran Barrera marcó por segunda jornada consecutiva para el AEK Larnaca, que ganó 3-1 al APOEL. El jugador español cerró el marcador en el minuto 84, cuando hizo el 3-1. También marcó Miguel Palanca en el Anorthosis, que ganó 1-2 al Achnas con un gol del centrocampista.

Y en Grecia, Pedro Conde mantiene su racha goleadora y, como Acoran, volvió a marcar por segundo partido consecutivo. Su tanto con el Giannina dio un punto a su equipo, que empató 1-1 en su visita al Levadiakos.