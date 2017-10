Eraso: "Espero que el Athletic vaya hacia arriba"

Leganés , 22 oct .- Javier Eraso, centrocampista del Leganés, deseó lo mejor al Athletic de Bilbao después de que los blanquiazules se impusieran al que fue su exequipo por 1-0 en el estadio Butarque.

"No están teniendo la suerte de sacar los puntos. Todo se ve mucho peor, les entran dudas. Al final te vas viendo un poco cada vez más abajo y los puntos mandan. Espero que consigan encadenar dos o tres victorias para recuperar esa moral y que vayan hacia arriba", dijo en zona mixta.

Sobre el choque, opinó: "Siempre da gusto ganar a tu exequipo pero lo importante es que el equipo sigue en esa línea de trabajar, de hacerle un partido incómodo al rival. Esta vez hemos tenido suerte de sacar los tres puntos. Llévabamos tiempo sin ganar aquí en Butarque y me alegra que la gente se vaya contenta de vernos ganar aquí".

Además habló del buen papel de la zaga durante las últimas jornadas: "Se están llevando todos los halagos pero yo soy de los que piensa que el primer defensor es el de arriba, que este equipo trabaja mucho y no se descompone. Tenemos que seguir así porque si no, no tendremos ninguna opción de sacar los puntos".