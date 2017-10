Ziganda no cree que el partido de Suecia afecte al Athletic en Leganés

Lezama , 21 oct .- José Ángel 'Cuco' Ziganda, entrenador del Athletic Club, está convencido de que el mal partido que su equipo jugó el jueves en Suecia frente al Östersunds no le afectará mañana en Leganés, sino que, "al contrario", le hará salir "con más ganas y más nervio" a Butarque.

"No tiene nada que ver un partido con otro, es otra competición y otro rival. Cada partido es una historia diferente y lo afrontaremos pensando en el último partido liguero -saldado con victoria por 1-0 frente al Sevilla- y en las sensaciones que tuvimos", ha subrayado Ziganda en la rueda de prensa previa al encuentro.

El navarro es consciente que las duras críticas recibidas tras el choque europeo en campo nórdico forman parte de "las reglas del juego" de un fútbol en el que "es todo extremos".

"Cuando juegas bien tienes la suerte de disfrutar de un día como el del Sevilla, que fue todo maravilloso, pero cuando vienen mal dadas, como el jueves, toca apretar los puños y echarle muchísimas ganas. No nos puede bajar el ánimo en el plano de trabajar más", ha destacado.

Ziganda espera que el Athletic sea a partir de ahora "más solido" y que "conceda poco" porque "a partir de ahí" cree que disponen de "recursos y hacer más juego y goles".

Acerca de su rival, el técnico del equipo rojiblanco ha destacado que el Leganés "sabe muy bien a lo que juega y no tiene prisa por el resultado". "Es paciente, muy sólido, encaja poquísimos goles y a partir de esa solidez están sacando grandísimos resultados", ha incidido.

Ha alabado la "sensatez" del entrenador del conjunto madrileño, Asier Garitano, un técnico al que se ha enfrentado, cuando él estaba al frente del filial del Athletic, tanto en Segunda B como en Segunda División.

"No somos amigos, pero tenemos un trato muy cordial. Me cae bien porque es un tío sensato y tenemos más puntos en común que diferencias. Me alegro de que le vaya bien porque se lo merece y cada vez que nos vemos nos alegramos por cómo nos van las cosas", ha apuntado.

Ziganda, por último, ha comentado que espera un encuentro "competido y cerrado" en el que tendrán que prestar especial atención a "las segunda jugadas y el juego directo" de un Leganés que, además, realiza unas "transiciones rapidísimas".

"Combina poco en campo propio, pero en campo contrario es muy vertical y acumula mucha gente en el área. Tendremos que adaptarnos a ese juego, a un campo que a veces es lento y en el que no es fácil darle ritmo", ha concluido.