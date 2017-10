El Valladolid quiere proseguir su buena secuencia en casa ante un sólido Lugo

Valladolid/Lugo, 21 oct (EFE).- El Real Valladolid quiere proseguir su buena secuencia de resultados en el estadio José Zorrilla, donde ha ganado sus últimos cuatro compromisos, ante un sólido Lugo que llega como colíder y que ha exprimido al máximo sus nueve goles a favor y solo ha encajado siete.

Mientras tanto, el Valladolid es el más goleador (21 tantos) y el quinto más goleado (15), y el técnico local, Luis César Sampedro, espera que la afición "disfrute" mañana en Zorrilla como lo ha hecho hasta el momento.

El entrenador del Real Valladolid ha asegurado esta semana que el Lugo ha ganado todos los partidos igualados que ha jugado y que es un rival "complicado", y muy diferente al que estuvo a sus órdenes la pasada campaña.

Apenas hay tres o cuatro titulares de los que tenía el año pasado el Lugo de Luis César, quien ha reconocido que el once que mañana sacará en Zorrilla tendrá variaciones respecto al de Almería, aunque ha destacado la importancia de todos y no solo de los once iniciales.

"Los que meto de recambio a partir del minuto 75 tienen que hacerlo mejor que los que estaban", ha subrayado el técnico quien mañana puede hacer variaciones en las bandas y en la media punta.

No es previsible que haya novedades arriba, con un Jaime Mata máximo goleador de la categoría, ni en defensa, donde el equipo ha mejorado en los últimos encuentros.

Con la ausencias obligadas de Luismi, sancionado, y de Mayoral, lesionado, Luis César ha citado a todos los jugadores disponibles de la primera plantilla: Becerra, Masip, Moyano, Antoñito, Calero, Kiko Olivas, Guitián, Deivid, Nacho, Ángel, Anuar, Sulayman, Cotán, Borja, Sergio Marcos, Hervías, Gianniotas, Míchel, Iban Salvador, Toni, Óscar Plano, Mata y Villalibre.

Dos horas antes realizará los descartes pertinentes y, momentos antes del partido, Jaime Mata recibirá el premio al mejor jugador de LaLiga 123 en el mes de septiembre.

El Lugo acude al Nuevo José Zorrilla de Valladolid con el objetivo de lograr su séptima victoria en ocho partidos y finalizar por primera vez una jornada de LaLiga 1/2/3 como líder de la clasificación.

Los gallegos están a un solo punto del Atlético Osasuna, que no pudo pasar del empate ante el Barcelona B este viernes (2-2), por lo que la victoria ante el Valladolid, al que aventajan en dos unidades, les permitiría liderar en solitario la tabla de Segunda División.

El Lugo ha sabido sacar el máximo rendimiento a sus goles a favor, doce menos que los que lleva su rival, y a los últimos minutos de los partidos (nueve puntos de los 19 que lleva los logró a partir del minuto 80).

Los lucenses han conseguido con su buena racha de resultados, salir de las posiciones de descenso en las que se encontraban en las primeras jornadas y darle la vuelta a la tabla.

Fuera de casa, ya ha igualado en cinco partidos los triunfos (tres) que logró la temporada pasada con Luis César Sampedro en el banquillo, con el que se reencontrará en Valladolid después de que el pasado verano hubiera desestimado renovar su contrato con la entidad rojiblanca.

Su sustituto, Francisco Rodríguez, está consiguiendo que el Lugo deje de ser un equipo endeble como visitante y sea capaz de competir hasta el último suspiro de los partidos, como el pasado lunes ante el Alcorcón (0-1).

Es probable que el técnico, que tiene las bajas de Adrià Carmona y Sergio Gil por lesión, repita la alineación que propuso en Santo Domingo a pesar de haber recuperado a Fede Vico, que ha superado un esguince de rodilla.

- Alineaciones probables

Real Valladolid: Masip; Antoñito, Deivid, Kiko Olivas, Ángel; Borja Fernández, Anuar; Hervías, Míchel Herrero, Iban Salvador, Jaime Mata.

Lugo: Juan Carlos; Campabadal, Bernardo Cruz, Ignasi Miquel, Luis Ruiz; Iriome, Seoane, Azeez, Campillo; Cristian Herrera, Francisco Fydriszewski.

Árbitro: Arcediano Monescillo (C.T. Castilla-La Mancha)

Estadio: José Zorrilla

Horario: 16.00 hora local (14.00).