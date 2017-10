Unzué: "Una desgracia, pero mejor tomar esta decisión por seguridad"

Vigo, 21 oct (EFE).- El entrenador del Celta de Vigo, Juan Carlos Unzué, lamentó hoy que alrededor de 10.000 aficionados de su equipo no puedan asistir al encuentro de este domingo contra el Atlético de Madrid pero dijo comprender la decisión tomada por el ayuntamiento, propietario de Balaídos, porque "lo primero es la seguridad".

"No deja de ser una desgracia que va a incomodar a mucha gente pero es mejor tomar alguna decisión si hay cualquier duda sobre la seguridad de cualquier persona. Es mucho mejor, siendo para nosotros algo negativo, que a nadie de nuestra gente le pase algo", indicó Unzué en su comparecencia ante los periodistas.

El técnico celeste comprende el enfado de los cerca de diez mil afectados -el Celta tiene en esa grada poco más de 7.500 abonados y se han vendido casi dos mil entradas para Rio Alto y Bajo- pero insistió en que la decisión adoptada ha sido la mejor.

"Si yo fuese aficionado y hay alguien que ha dicho que puede haber una posibilidad de que mi seguridad no está garantizada, como así ha sido, yo no vendría al estadio, sinceramente lo digo", apuntó Unzué, quien confía en los responsables técnicos: "No es algo divertido pero tengo la confianza en los responsables de que no pasará nada".