Setién, "contento por ganar", admite que hubo cosas que no le gustaron

Sevilla, 21 oct (EFE).- El técnico del Real Betis, Quique Setién, aseguró tras ganar 2-0 al Deportivo Alavés que está "contento" por una victoria que, en líneas generales, consideró "merecida", pero admitió que no está "satisfecho con algunas fases del partido" de su equipo, ya que ha habido "cosas" que no le han gustado.

"No sé si puede poner alguna excusa, como la hora y el calor, porque he notado a muchos jugadores faltos de frescura. Hemos ganado y estamos todos muy contentos, pero no estoy satisfecho con lo hecho por el equipo. En muchas fases les hemos dado vida al rival, ya nos ha pasado más veces, y eso hay que corregirlo", recalcó.

"Debemos ser mucho más severos y constantes porque, al final, le das vida a un equipo cuando si hacemos las cosas bien, les hubiéramos ganado con más facilidad", señaló Setién, e insistió en que, "independientemente de las ocasiones y los goles", les ha "faltado continuidad" y es algo que deben "mejorar".

El entrenador verdiblanco también resaltó la actuación del meta Antonio Adán y subrayó que "un portero está siempre para eso, pero es preferible que no tenga esas intervenciones que pueden suponer a veces encajar gol", si bien "tienen mucho mérito sus dos paradas".

Sobre las críticas al arbitraje de su homólogo en el Alavés, el italiano Giovanni De Biasi, que se quejó de un gol anulado a Munir por un fuera de juego que considera inexistente y de un penalti no pitado a favor de su equipo, indicó que no sabe "si tiene motivos" para reclamarlo porque no ha visto esas acciones.

"Es posible que tenga razón, no lo sé, pero esto son cosas que nos pasan a todos. No sé si al Alavés le vale como justificación que en algunas fases y en la segunda parte no ha estado mal, nos han creado problemas, pero, en general, nosotros hemos apostado más por todo y creo que la victoria es merecida", concluyó Setién.