Seleccionador 'All Blacks': "Al Rey Felipe le gustan los valores del rugby"

Madrid, 21 oct (EFE).- El seleccionador del equipo neozelandés de rugby, Grant Fox, que recogió este viernes el Premio Princesa de Asturias de los Deportes para los 'All Blacks' junto a los jugadores Israel Dagg y Jordie Barret y el exjugador Keven Melamu, desveló hoy en Madrid que al Rey Felipe VI le gustan "los valores del rubgy".

"El Rey nos contó que había visto un partido nuestro. Creo que al Rey le gustan los valores del rugby, de manera que esperamos tener un fan de este deporte pro su parte", aseguró Fox durante una rueda de prensa en Madrid junto a los jugadores Israel Dagg y Jordie Barrett, y el exinternacional Keven Mealamu.

"El premio para nosotros fue algo muy inesperado. Hemos vivido unos días muy especiales, con una hospitalidad increíble. Ha sido mi primera vez en España y volveré", añadió Fox sobre la experiencia vivida estos días en el país.

El seleccionador del conjunto oceánico fue preguntado sobre cuándo se podría ver un enfrentamiento entre Nueva Zelanda y España en este deporte.

"Probablemente si España juega un Mundial podremos jugar contra ellos. Jugamos ya contra Portugal", recordó.

En cuanto al crecimiento del deporte en nuestro país, Fox apostó por vincular a voluntarios, entrenadores y profesores, algo que pudieron comprobar durante su estancia en Asturias, en la que compartieron un entrenamiento con 800 niños y niñas en Gijón, junto con las jugadoras españolas Patricia García y Berta García.

"Nos encantó ver a los niños. Es un deporte de equipo, en el que se disfruta, que permite que sean activos físicamente y que crezcan con valores. Si empezamos con los niños podremos seguir creciendo como deporte", apuntó.

Grant Fox reconoció que es "difícil" difundir este deporte en países donde el rugby no es fuerte, pero por eso insistió en trabajar "con los más jóvenes" y pidió que sea "accesible en los colegios" para crear una base de jugadores.

Preguntado por la "presión" que conlleva representar a la selección más laureada de este deporte, con tres Mundiales y los dos últimos consecutivos (2011 y 2015), Fox dijo que para ellos es "un legado", ya que a cada jugador que llega al equipo le precede una historia de éxito.

"Nosotros tenemos la oportunidad de llevar la camiseta negra y sabemos que alguien vendrá detrás. Los 'All Blacks han sido exitosos desde siempre, ya nos han creado presión a nosotros. Tenemos mucha expectación en Nueva Zelanda, pero la mayor presión es por parte del propio equipo", declaró.

"Nosotros elegimos jugar, de manera que si no puedes gestionar la presión no tienes por que jugar. Yo he disfrutado mucho en el campo, porque al final del todo no es más que un juego, aunque sea tan importante para nosotros", añadió Fox, que destacó el trabajo de las autoridades deportivas y los entrenadores en su país.

Preguntado por los valores que diferencian a los 'All Blacks', por los que han sido reconocidos en los Princesa de Asturias, Fox, dijo que "no hay secretos".

"Liderazgo, talento, pero también tener muchos buenos entrenadores en el país, eso es muy importante. Los entrenadores son parte del liderazgo. Pero no hay secretos para nosotros: cuanto más trabajes, más suerte tienes", añadió.

Otro de los aspectos que más destacan del combinado oceánico es la humildad que demuestran sus jugadores, pese a ser grandes estrellas.

"Nosotros solo hacemos una cosa mejor que el resto de la gente, que es jugar al rugby, en el resto somos igual que todo el mundo", finalizó el seleccionador de los 'All Blacks'.