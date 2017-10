Rigoberto Urán evoca podio en el Tour durante una prueba de pista en Colombia

Medellín , 21 oct .- El ciclista colombiano Rigoberto Urán recordó hoy su segundo lugar en el Tour de Francia 2017 durante su participación en una competencia de pista realizada en el velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez en donde fue ovacionado.

"Fue muy bonito el podio en los Campos Elíseos, pero dar esas vueltas acá y con la gente aplaudiendo lo disfruté mucho más. Tiene un significado muy grande para mí", expresó Urán.

El corredor del equipo Cannondale, que desde el 2004 no competía en un certamen de pista, se impuso a su compatriota Jarlinson Pantano en una serie de la persecución individual, que debió ser suspendida por lluvia y en la que también participaron los corredores del equipo Sky Sergio Luis Henao y Sebastián Henao, además del colombo-español Óscar Sevilla.

En el evento, que en el segundo día de competencia contó con cerca de 5.000 asistentes, "Rigo" indicó que asistió para "disfrutar" con sus amigos" y encontrarse con figuras colombianas como Fabio Parra, Oliverio Rincón y Cochise Rodríguez, quienes "abrieron el camino" a los pedalistas actuales que están en exterior.

Urán pasará unos días en su país y luego se unirá a su equipo en Europa para definir el calendario que tendrá en 2018. "No he mirado el recorrido del Tour, me contaron que tiene pavé", confesó.

A Sebastián Henao le correspondió luchar en su serie contra Jonathan Retrepo, por el que fue superado. "La última vez que hice pista era prejuvenil", admitió.

"Fue muy bonito correr acá y da satisfacción sentir toda la gente", aseguró, tras una segunda jornada que comenzó con pruebas en velocidad prolongada de "futuros campeones", en las que uno de los ganadores fue José Fernando Montoya, hijo del técnico colombiano de fútbol Luis Fernando Montoya.

También disfrutó la competencia Sergio Luis Henao, pese a no estar muy ligado a la pista y tras ser superado por Óscar Sevilla en un "velódromo lleno que da orgullo".

El pedalista de Sky manifestó que finaliza un año "muy bueno después de haber ganado la París-Niza 2017 y de ser parte del equipo ganador de Tour de Francia".

El clima no permitió que después de la exhibición de los ciclistas ProTour se disputaran competencias en velocidad, keirin y equilibrio en el Medellín de Pista, que cerrará mañana con pruebas en scratch, 200 metros lanzado, entre otras.