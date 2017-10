Márquez: "Lo importante es que hemos hecho la pole, dependerá de si llueve"

Phillip Island , 21 oct .- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) consiguió el mejor tiempo para la formación de salida del Gran Premio de Australia de MotoGP y por ello resaltó que "lo importante" es que han "hecho la pole, Viñales ha sido segundo y Dovizioso undécimo, pero dependerá de si mañana es en agua o en seco".

"Puede cambiar mucho y la previsión habla de inestabilidad, si es en seco lo que hay que intentar es quedar delante de Dovizioso, aunque en Motegi también salió noveno y en cuatro vueltas estaba detrás de mí, pero la prioridad número uno es acabar delante de él, la número dos quedar en el podio y la tercera que Maverick nos remonte los menos puntos posibles", destacó Márquez.

"En mojado será una incógnita para todos ya que esta mañana hemos dado unas vueltas con agua, pero con el viento se seca muy rápido y se hace carril y es difícil decir ya que en agua he sido rápido pero no me encontraba cómodo encima de la moto, prefiero en seco", continuó explicando el piloto de Repsol Honda.

Al preguntarle sobre la estrategia de carrera comentó: "Este es un circuito en el que cuesta escaparse y los dos años que lo he intentado no ha salido bien, así que se tiene que interpretar bien la carrera, son muchas vueltas y a mí me interesa que cuantos menos pilotos haya delante mejor".

"Tampoco me preocupa si es carrera en grupo o cuerpo a cuerpo, lo único en lo que estoy centrado es en quedar delante de él", en clara alusión nuevamente a Dovizioso.