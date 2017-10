De Biasi, crítico: "Nos han quitado un gol y no nos han pitado un penalti"

Sevilla, 21 oct (EFE).- El técnico del Deportivo Alavés, Giovanni De Biasi, se mostró muy crítico con el arbitraje tras caer 2-0 con el Betis y afirmó que en la segunda parte les han "quitado un gol" marcado por Munir, por un fuera de juego que dijo que no existió, y antes no les han "pitado un penalti clarísimo", también sobre Munir.

En la sala de prensa del Benito Villamarín, el italiano destacó que jugaron "un buen partido" y tuvieron "muchas oportunidades de hacer daño al contrario", y lamentó que encajaran el 1-0 en el "primer tiro a puerta de ellos", por lo que deben ser "más equilibrados".

Además, centró sus quejas en que no les concedieran el que hubiera sido el 1-1 por un fuera de juego que consideró inexistente y no les pitaran "un penalti clarísimo que también pudo ser roja", y precisó que él no habla "del árbitro, sólo de hechos que se han dado en el campo" y que el que haya visto el partido "ha podido ver".

"Al final, hemos encajado el 2-0 por un autogol que nos ha matado en el momento más importante en el que estábamos buscando el empate. Mi equipo no se ha dejado nada en el césped, ha intentado hacer todo lo posible por empatar y ganar, pero al final con el segundo ya ha sido bastante difícil", argumentó De Biasi.

Admitió que han cometido algunos fallos al defender, pues "cuando te hacen goles siempre hay algo que no ha ido bien", y afirmó que en la primera mitad el Alavés llegó "por bandas más veces que ellos", sin definir, y en la segunda estuvieron aún "mejor porque, cuando no tienes nada que perder, mentalmente sales con más libertad".

Sobre el hecho de que sigan en la zona de descenso, el italiano señaló que los resultados mandan, pero que cuando ganaron en el campo del Levante no salió a festejarlo, sino que se centró en "sacar algo más del equipo" porque necesitan "crecer" y está "convencido" de que "con trabajo" pueden "llegar a algo importante".

"Es importante no bajar los brazos ni perder la confianza. A la afición le pido que esté cerca del equipo, que de esta situación sólo se puede salir si afrontamos juntos los retos. Es difícil, pero intentaremos cambiar cosas y hacerlas con más actitud, más ganas y más atención defensiva" y efectividad goleadora, aseguró.