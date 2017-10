El Athletic, una dura prueba para el ilusionante Leganés

Madrid/Bilbao, 21 oct (EFE).- El Athletic de Bilbao visita este domingo en liga el estadio de Butarque con el objetivo de escalar posiciones en la tabla y de volver a sumar un triunfo a domicilio, algo que no consigue desde que lo hiciera la primera jornada en Eibar.

No lo tendrá fácil sin embargo ante un Leganés que hasta la fecha se ha destapado como el equipo revelación de la temporada, ya que su excelente arranque de curso le ha permitido auparse a los puestos que dan acceso a Europa.

Los blanquiazules desconocen la derrota desde la visita a Ipurua, hace más de un mes, y en sus últimos cuatro partidos no han encajado ni un solo tanto en contra, consiguiendo dos victorias y dos empates.

Pese a ello, la cuenta pendiente pasa por sumar de tres en tres ante su público, algo que solo han logrado esta campaña contra el Alavés en el enfrentamiento que servía de pistoletazo de salida para la misma.

En cuanto a los precedentes, resulta curioso comprobar que los madrileños han jugado en muchas más ocasiones contra el filial rojiblanco que contra el primer equipo. De hecho solo dos veces se han visto las caras. Fue en la 2016/2017, año de debut del Leganés en Primera, y ambas se saldaron con empate.

De cara a esta cita el anfitrión solo contará con la baja por problemas físicos del canario Omar Ramos ya que el argentino Alexander Szymanowski, que podía parecer duda, finalmente estará disponible para su técnico.

El Athletic Club quiere olvidar en Leganés la dura y fría noche que vivió el jueves en Suecia, un partido de Liga Europa ante el Östersund en el que salvó los muebles a última de una derrota que, teniendo en cuenta los merecimientos de ambos equipos, debió acabar con goleada local.

El tanto sobre la hora de Iñaki Williams supuso un empate (2-2) que deja a los leones un hilo de esperanza para la segunda vuelta de la fase de grupos, pero fue tan poca cosa comparada con lo que pasó en la hora y media anterior que ni ese último estímulo positivo sirvió para levantar el ánimo bilbaíno tras el choque.

Así que deben ser los entrenamientos de viernes y sábado los que levanten la moral rojiblanca de cara a un partido en Butarque vital para el futuro inmediato no tanto por el resultado sino por las señales que emitan los de José Ángel 'Cuco' Ziganda. El gran damnificado, que no el único, del baño recibido en Escandinavia.

Cuco encara el choque con la necesidad de refrescar un bloque que ha encadenado dos partidos en cinco días y no tiene ni 72 horas para recuperarse. Por lo que se presumen novedades.

Y entre ellas se barajan las de Beñat y Williams, dos jugadores que han perdido el sitio en un once que no ha ganado con ello. Al revés, sin Beñat el Athletic carece de una referencia en medio campo que no acaban de ser ni San José ni Iturraspe ni Vesga. Curiosamente, el más inexperto es el que mejor respuesta está dando.

La suplencia de Williams es algo diferente. El capitán Susaeta lo está haciendo bien y el joven Córdoba está siendo la nota más positiva del irregular curso bilbaíno, pero se hace raro que la velocidad y el desequilibrio de la 'pantera' no encuentre sitio en un once sin el lesionado Muniain y con Raúl García bajo mínimos a pesar de su incuestionable carácter competitivo.

Además, Ziganda tiene las bajas seguras de Yeray y De Marcos, y las casi seguras de Mikel Rico, Balenziaga y San José. Ninguno de estos tres está descartado, pero es difícil que Balenziaga juegue en Leganés tras haber sufrido en Östersund un esguince de tobillo. Si acaso sí esté recuperado San José de la molestia lumbar que le impidió viajar a Suecia.

Es seguro que vuelven Kepa entre palos y Unai Núñez al centro de la defensa, y probablemente Saborit entre por Balenziaga en el lateral izquierdo. Beñat y Williams son las otras novedades que se presumen en un once en el que la principal duda es a cuantos y a quienes dará descanso en ataque el técnico navarro. Aketxe y Sabin Merino están a la espera.

- Alineaciones probables

Leganés: Cuéllar; Zaldua, Siovas, Dos Santos, Raúl García; Eraso, Rubén Pérez; Szymanowski, El Zhar, Gabriel; Amrabat.

Athletic Club Bilbao: Kepa: Lekue, Unai Núñez, Laporte, Saborit; Iturraspe, Beñat; Susaeta, Aketxe, Sabin Merino; Williams.

Árbitro: Mateu Lahoz (Comité valenciano).

Estadio: Butarque

Horario: 18.30 hora local (16.30 gmt)

-----------------------------------------------------------------

Puestos: Leganés (6º. 14 puntos), Athletic (11º. 11 puntos).

La clave: La solidez defensiva del Leganés, que no ha encajado un tanto en sus últimos cuatro partidos y es el equipo menos goleado de la categoría junto al Barcelona.

El dato: Cuatro jugadores de la actual plantilla del Leganés, además del entrenador Asier Garitano, pasaron por la cantera del Athletic de Bilbao. Además el guardameta Iago Herrerín ha defendido los colores del equipo de Butarque.

La frase: "No sé muchas veces la gente que se cree", dijo Asier Garitano sobre las críticas al Athletic de Bilbao.

El entorno: La ilusión reina en Leganés tras el excelente comienzo de temporada que está completando el equipo y antes de una serie de encuentros frente a algunos de los conjuntos con más nombre de LaLiga Santander.